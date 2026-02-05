比特幣逼近7萬美元 不丹鏈上異動嚇壞市場

▲疑似和不丹政府相關的地址轉移約2200萬美元的比特幣。（圖／取自Pexels）

[NOWnews今日新聞] 比特幣5日逼近7萬美元大關，跌到2024年11月來相對低點，而近期鏈上追蹤到，疑與不丹政府相關的地址，轉移一批比特幣，金額約2200萬美元，消息一出立刻引發是不是要倒貨的聯想；不過根據鏈上數據，從資金流向與多項鏈上跡象來看，更像是內部調度或託管架構調整，暫未看到典型的大規模拋售訊號。

鏈上資料顯示，不丹相關錢包近期先後移動184枚比特幣、約1400萬美元，在此之前也曾轉移100.8枚。另有報導提及，約2240萬美元的比特幣可能已被出售、作為國庫管理的一環。由於異動時點與幣價走弱重疊，市場一度擔心主權賣壓會放大跌勢，甚至引發連鎖反應。

但分析師指出，若是「要賣」的操作，最常見的訊號是資金快速且持續流入大型現貨交易所，然而本次追蹤到的資金路徑，並未呈現這種集中式進場的特徵。以部分追蹤平台資訊來看，相關錢包餘額變化有限，沒有出現大規模清算的型態；多數轉移也偏向地址之間的重新分配，更像託管重組或內部資產配置調整。即便有觀察到小額穩定幣移動（例如約150萬美元USDT）且涉及Binance、Kraken等交易所，規模仍不足以構成系統性賣壓的證據。

不丹自2019年起利用水力發電投入比特幣挖礦，逐步累積主權級的數位資產庫存，過去也曾在不同市場週期做階段性的出售或轉移，用於國庫需求與風險控管。即使近期波動加劇，外界估計不丹整體仍持有約5700枚比特幣、市值約4.17億美元，資產結構並未出現明顯劇變。

