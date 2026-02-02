比特幣遭拋售 「數位黃金」地位恐不保

比特幣匯價才剛開年就大跳水，市場信心極度悲觀。

彭博資訊報導，比特幣行情持續下挫，1日盤中跌破7.8萬美元，如果從去年最高點12.5萬美元計算，跌幅約40%，顯示市場對比特幣已經失去信心，而且比特幣這一波頹勢，可能維持許久。（葉柏毅報導）

據彭博資訊報價顯示，比特幣在1月30日，跌破8萬美元的信心關卡之後，就開始跌跌不休。1月31日，一度觸及75709.88美元的低點，是從去年4月以來的最低點，收盤時拉回，來到78726.5美元。2月1日雖然稍有回升，但盤中一度還是跌了0.4%。

據瞭解，加密貨幣總市值，在上周末，已經蒸發了約1110億美元。有交易平台統計，同期至少16億美元的空頭和多頭部位遭到平倉，主要集中在比特幣和乙太幣。

比特幣1月總計下跌將近11%，為連續第4個月下挫，也創下自2018年來最長的月線跌勢。有市場商評估，現在雖然才剛進入2月，但他認為比特幣今年將不會再創新高。

比特幣近來的跌勢反映市場的悲觀情緒；同時，比特幣現貨指數型基金（ETF）也持續失血，反映主流買盤疲軟，並且也使得市場再度質疑比特幣在更廣泛投資組合中所扮演的角色。有分析師指出，比特幣作為數位黃金的敘事已經「消失」，價格下滑顯示它「不是一場貨幣革命」。同時，比特幣還面臨必須與人工智慧（AI）與貴金屬爭搶資金的挑戰。