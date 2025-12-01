比特幣重挫打擊美股市場情緒 主要指數盡墨

▲美股主要指數週一皆收跌，其中道瓊工業指數挫427點。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美股12月首個交易日，受加密貨幣下跌影響，加上日本股債雙殺引發連鎖反應擴散至全球債市，導致美國公債殖利率上升，美股主要指數週一皆收跌，其中道瓊工業指數挫427點。

綜合《CNBC》等外媒報導，比特幣作為加密貨幣的重要貨幣之一，下跌約6%，交易價格跌破8.6萬美元，給股市帶來下行壓力。報導指，這是比特幣自3月以來，表現最糟的一天，上月底比特幣跌破9萬美元後，一直難以守住此關口，包括Coinbase在內的加密貨幣相關股票也受到衝擊。

不只比特幣，以太幣及Solana也分別急挫10.1%及10.4%，最低至2727美元及123.46美元。

美國國內經濟表現部分亦不甚理想，11月ISM製造業採購經理人指數 (PMI) 降至48.2，為4個月以來的最大降幅，連續第9個月萎縮，進一步加強聯準會（Fed）降息的政策壓力。

1日收盤，美股道瓊指數下跌427.09點，或0.9%，收47289.33點；那斯達克指數下跌189.763點，或0.38%，收23275.922點；標普500指數下跌36.46點，或0.53%，收6812.63點；費城半導體指數下跌4.624點，或0.07%，收7020.526點。

