比特幣重挫跌破10萬！麻吉大哥黃立成再爆倉剩14.9萬 深夜發文吐心聲

（娛樂中心／綜合報導）加密貨幣市場近日大幅回調，比特幣（Bitcoin）台灣時間11月5日跌破10萬美元大關，較10月初高點回落超過20%。以太幣（Ethereum）同步下跌，盤中一度跌破3,200美元關卡。

圖／麻吉大哥黃立成。（翻攝 IG）

以積極參與加密市場聞名的藝人「麻吉大哥」黃立成，再度成為市場關注焦點。根據社群平台上帳號Onchain Lens追蹤，他近期再向去中心化交易平台HyperLiquid存入27.5萬美元（約新台幣890萬元）的USDC，並開立25倍槓桿的以太幣（ETH）多單；然而，由於行情持續下挫，該筆倉位隨後部分被強制平倉（partial liquidation），帳面損失擴大至約–1,516萬美元。

圖／Onchain Lens帳號透露麻吉大哥的交易。（翻攝 X）

據先前報導，黃立成早前已因連續爆倉導致帳戶淨值從約190萬美元驟減至14.9萬美元，短短20天虧損近17億新台幣。即便如此，他仍持續加碼操作，並於社群留言「痛苦需要陪伴，但我只希望你贏，兄弟」，表達對市場的堅持。

圖／麻吉大哥在社群平台上發文。（翻攝 X）

