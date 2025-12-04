比特幣重挫，哈佛大學也是苦主！崩盤前夕大舉買進，這筆投資帶給我們什麼啟示？

哈佛大學在比特幣上的大手筆布局正面臨考驗。這所全美歷史最悠久且最富裕的大學，上季大幅增持iShares Bitcoin Trust ETF，持倉規模逼近5億美元。然而，即便比特幣在週二短暫反彈，本季仍然下跌超過20%，在加密貨幣市場全面遭殃的情況下，哈佛也難置身事外。

如果哈佛在10月初比特幣急挫之前就脫手，或許能夠全身而退甚至小賺，但它的平均買入成本並未公開。根據估算，如果哈佛仍握有上季購入的490萬份ETF，「最好的情況」是面臨約14%的帳面虧損。

廣告 廣告

以7月初比特幣處於當季低點入手為例，哈佛可能為如今市值約2.55億美元的部位支付了約2.94億美元。相較之下，今年比特幣大漲前於第二季買進的另外190萬份ETF，虧損壓力相對較低。

《華爾街日報》原文：哈佛大學在比特幣崩盤前夕大舉買入



對於哈佛高達570億美元的巨額捐贈基金來說，在加密貨幣上的虧損只是九牛一毛，比特幣部位佔總投資比重不到1%。

只不過，這筆時機不佳的押注凸顯比特幣已經深入機構投資者的主流視野，也反映出今年加密資產飆漲後，不少大型機構積極加碼的市場心態。在深度回檔發生之前，比特幣今年一度上漲34%，寫下超過126,000美元的新高紀錄。

從長期績效來看，哈佛過去10年的年化報酬率落後許多常春藤盟校與頂尖大學。根據Markov Processes International數據，哈佛以8.2%的年化報酬率在10校中排名第九。不過，在現任主管N.P.「Narv」Narvekar八年的領導下，年化回報改善至9.6%；截至6月30日的一年期績效為11.9%，仍落後麻省理工學院的14.8%與史丹佛大學的14.3%。

在第三季也持有加密貨幣資產的校方並非哈佛一間。布朗大學持有約1400萬美元的貝萊德比特幣ETF，埃默裡大學則持有約5200萬美元的Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF，這些部位雖然同樣受到價格下挫影響，但受傷程度比哈佛輕微得多。

對於捐贈基金與退休金等長期投資者而言，只要資產組合擁有充足流動性，而且未來價格有望反彈，短暫的帳面損失未必構成威脅，它們也不是第一次承受加密貨幣市場的考驗——2022年崩盤時，多家公共退休基金同樣受創，但從那之後，比特幣已經上漲超過4倍。

話雖如此，仍有專家質疑加密貨幣是否適合作為長期部位。Infrastructure Capital Advisors執行長Jay Hatfield直言，「當你是在賭博時，你需要在適當時機賣掉，而不是抱著不動。」

本文為風傳媒特邀導讀人金牛幫幫忙撰寫，請點此訂閱：風傳媒・華爾街日報VVIP，風傳媒會員獨享全球最低優惠價，暢讀中英日文全版本之華爾街日報，洞悉國際政經最前沿。

責任編輯／林彥呈

更多風傳媒報導

