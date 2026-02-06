比特幣重摔！外媒解原因 分析師：恐進一步下修

比特幣等加密貨幣示意圖。路透社



受槓桿平倉潮加劇影響，比特幣價格急挫，今天（2/6）早盤跌幅一度達到13%，跌破6.1萬美元，跌幅破15%，是美國總統川普第二任期當選以後，首次出現低於6.7萬美元價格。至台北時間6日早上10點，根據CoinGlass統計，過去24小時全球有59萬2026人慘遭「斷頭」爆倉，總金額飆破27.1億美元（約台幣858億元），其中最大筆是1202萬美元（約台幣3.78億元），發生在幣安（Binance）BTCUSDT。

廣告 廣告

市場對美元資產估值走高，數位貨幣信心降低，比特幣價值與對抗通膨連帶受影響，投資人這波拋售比特幣已回吐過去一年多來加密貨幣投機熱潮帶來的全部漲幅。跌勢同時蔓延至其他加密貨幣、相關ETF，及持有大量加密貨幣的企業。

《BBC》專家分析，即使川普高調力挺加密貨幣，市場仍對政策實質效果與聯準會利率前景感到不安。川普提名的聯準會主席人選立場偏「鷹派」，導致市場預期利率將維持高檔，這對比特幣等風險資產來說是沉重壓力。

《CNN》報導認為，比特幣理論上它應該在動盪時期扮演「數位黃金」的避險角色，但地緣政治升溫、AI 技術顛覆市場、恐慌指數攀升，資金卻轉向黃金避險，金價屢創新高，比特幣反而被視為高風險資產，而遭拋售。

根據《路透社》報導指出，加密貨幣價格暴跌，全面衝擊將比特幣納入資產負債表的上市公司，去年「囤幣潮」下大量買進比特幣的企業股價同步崩跌，凸顯「數位資產金庫（DAT）」模式面臨嚴峻考驗。

德意志銀行分析師警告，傳統投資人對比特幣的信心正逐步瓦解，正逐步撤離，在美元強勢與科技股震盪的雙重夾擊下，加密貨幣市場短期內恐進一步下修。

更多太報報導

比特幣暴跌+科技類股走弱 美股跌逾1%

輝達連5摔、台積電ADR逆勢揚! 台指期續跌百點下看31760、封關前壓力大

無視金銀+比特幣暴跌 美股收盤勁揚、台積電ADR強漲逾3％