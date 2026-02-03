比特幣一度跌破7.3萬美元 驚現16個月低點

▲比特幣週二（3日）一度跌破73,000美元大關，觸及近16個月以來的最低價格。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 全球加密貨幣市場再現劇烈波動！比特幣週二（3日）一度跌破73,000美元大關，觸及近16個月以來的最低價格。

根據CNBC報導，比特幣在加密貨幣盤中最低跌至72,884.38美元，單日跌幅超過6%。這是自2024年11月6日以來的最低水準，當時交易價格為68,898美元。

截至美東時間下午5點25分左右，比特幣跌幅收窄至3%以上，報75,658.95美元。受此影響，將比特幣納入公司財務庫存的Strategy公司，當日收盤下跌超過4%。

避險情緒與政府停擺衝擊

由於地緣政治擔憂日益加劇，投資者持續從風險資產中抽離，導致比特幣今年以來已累計下跌 16%。本週，由於美國政府部分停擺導致關鍵經濟數據延後發布，市場損失進一步擴大。

Dragonfly Capital合夥人哈迪克（Rob Hadick）告訴CNBC，除了數位資產市場仍存在清算壓力外，立法者針對加密貨幣產業建立法律監管框架的努力仍充滿不確定性，這些因素都加劇了投資人的不安情緒。

哈迪克表示：「比特幣的回調似乎並非由單一因素驅動。加密貨幣與比特幣的價格向來波動劇烈，這次市場也不例外。」

長期展望依然樂觀

儘管短期走勢低迷，哈迪克指出加密市場的基本面依然強勁，特別是穩定幣（Stablecoins）與代幣化資產（Tokenized assets）正持續獲得散戶與機構投資者的青睞。

哈迪克補充道：「隨著市場持續進行結構性重組，我們預期中長期的前景依然具有建設性。」

