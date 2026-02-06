比特幣一度重挫至6萬美元 逾58萬人爆倉

▲加密貨幣圈再度上演大逃殺，今（6）日貨幣交易所統計，早上8時20分左右，比特幣一度跌至60074.8元，後逐漸回升。（圖／取自Pexels）

[NOWnews今日新聞] 加密貨幣圈再度上演大逃殺，今（6）日貨幣交易所統計，早上8時20分左右，比特幣一度跌至60074.8元，後逐漸回升，過去24小時跌幅9.4%。截至下午3時30分左右，比特幣暫報65000多美元左右，但幣安統計，過去24小時全球已經有58萬4900人比特幣爆倉，總金額來到26.5億美元（約台幣846億元），投資人叫苦連天。

比特幣周四賣壓加劇，在跌破7萬美元之後，進一步跌破6.1萬美元，投資人對這項曾被稱為「數位黃金」、的保值資產，持續失去信心。甚至一度下探至 60062.00 美元，快要跌破6萬美元大關。

廣告 廣告

其他加密貨幣近期同樣遭逢賣壓，以太幣本周回檔33%，Solana週四跌至 88.42美元，創近兩年新低，單週跌幅接近 40%。

德意志銀行分析師 Marion Laboure週三認為，這波持續性的賣壓顯示傳統投資人正逐漸失去興趣，市場對加密貨幣的整體悲觀情緒正在升高。

部分交易員指出，7萬美元是比特幣的重要觀察水位，一旦跌破，可能引發更深一波跌勢。

台灣區塊鏈媒體《動區動趨》報導，此次暴跌是多重因素疊加，首先是全球經濟不確定性加劇，大型機構投資者也選擇在此時獲利了結。《動區動趨》也觀察到，暴跌之前市場的槓桿率來到歷史高位，因此產生槓桿交易過度擴張後的清算。幣安交易所也指出，AI與加密貨幣產生排擠效應，資金流向AI產業，排擠加密貨幣資金。

外媒報導，市場對美國聯準會（Fed）利率感到不安，目前認為被提名人華許（Kevin Warsh）偏鷹派，預期市場利率將維持高檔。此外，去年許多企業在「囤幣潮」做多比特幣，如今股價也同步下跌。

而這波幣圈大血洗，藝人黃立成也再度慘遭波及，然而，根據最新鏈上數據顯示，黃立成近期在幣圈的操作慘不忍睹，累計清算次數竟已高達262次，帳戶資金甚至一度萎縮到僅剩新台幣百萬元。反而選擇在市場恐慌之際，再度重倉出擊。數據顯示，他再度投入24萬9950枚USDC（約新台幣791萬元），持續加碼以太坊與HYPE幣，試圖持續在低點布局，再拼翻身機會。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

幣圈強心針？摩根大通逆風喊多：比特幣長期吸引力超越黃金

比特幣一度下探6.23萬美元！加密幣持續震盪 分析指這類需求逆轉

科技股仍瀉、就業承壓！美股道瓊挫近600點 比特幣跌破6.4萬美元