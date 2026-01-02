比特幣 2025 年走勢回顧：迎 3 年來首見年度虧損 市場情緒轉趨保守

火報記者 陳銳/報導

在宏觀經濟壓力升溫、成長動能轉弱的背景下，加密貨幣市場2025年明顯承壓，其中比特幣出現自 2022 年以來的首次年度虧損，市場氣氛逐步轉趨保守。

比特幣於2025年雖一度衝上歷史新高，但自 10 月後走勢始終不穩，更出現自 2021 年中以來最大單月跌幅，若以目前走勢推算，比特幣在連續兩年上漲後，2025年以超過 6% 的跌幅作收，最新價格約為 87,474 美元。

儘管比特幣一度創高，但關稅政策、通膨疑慮與大規模槓桿清算，年內走勢明顯轉弱。圖:istockphoto

2025年初時，隨著對加密貨幣態度相對友善的美國總統川普當選，市場風險偏好明顯回溫，加密貨幣價格快速上漲，不過，隨後川普政府宣布加徵關稅，引發市場對貿易摩擦與通膨壓力的擔憂，期間包括加密貨幣與股票在內的風險資產同步重挫，雖然市場隨後反彈，比特幣也在2025年 10 月初一度站上 12.6 萬美元的歷史高點，但漲勢並未延續。

廣告 廣告

2025年10 月 10 日，川普再度宣布對中國進口商品加徵新關稅，並釋出可能對關鍵軟體實施出口管制的訊號，市場情緒急轉直下，這波震盪引發加密貨幣市場大規模槓桿平倉，清算金額超過 190 億美元，創下史上最大紀錄，也進一步放大價格波動。

整體來看，全球主要股市今年同樣走勢劇烈，儘管多次創下新高，但隨後又因關稅政策、利率走向，以及人工智慧相關股票估值過高的疑慮而回落，加深市場的不確定性，這樣的環境，也讓比特幣愈來愈難以獨善其身。

市場分析指出，比特幣近年的表現，正逐漸展現出與其他風險資產相似的特徵，隨著更多傳統散戶與機構資金進入，加密貨幣與美國股市之間的連動性明顯提高，價格波動愈來愈受到貨幣政策、資金流向與市場情緒的影響。

展望未來，分析人士認為，比特幣的走勢可能將更緊密地與整體金融市場綁在一起，包括對利率政策變化的預期，以及對科技股、特別是人工智慧概念股估值是否過高的擔憂，都可能成為左右加密貨幣行情的重要因素。