比特幣10月初狂跌後 加密幣投資人慘賠1兆美元

加密幣中最重要的比特幣，週三（19日）跌到7個月低點。彭博新聞報導，加密幣10月以來的大崩盤跨越新的里程碑，投資人蒸發逾1兆美元。

比特幣週三一度跌至8萬8522美元的低點，這波最新的暴跌衝擊了從散戶到囤積數位資產的大小投資人。不過在輝達（Nvidia）新一季財報出爐振奮人心後，比特幣週三強勁回彈2.5%，週四亞洲下午盤交在9萬2005美元。

不過，如果比特幣又跌破9萬美元，下一個心理關口約為8.5萬美元和8萬美元。而今年4月在關稅相關動盪中，比特幣創下的7萬4425美元的2025年低點是否再次觸及，成為市場關注的焦點。

加密幣的總市值曾在10月6日達到約4.3兆美元的高點，目前徘徊在3.2兆美元附近，少了1兆美元。不過，大部分變化反映的是帳面損失，而非現實世界中的現金損失。

在10月10日發生一連串強制清算，逾190億美元的加密幣槓桿頭寸被拋售後，市場的脆弱性暴露無遺。該事件引發了追繳保證金、基金流出和新買家興趣停滯的連鎖反應。

CoinShares研究主管布特菲爾表示：「投資者有點在盲目摸索，他們宏觀上沒有任何方向，所以他們只能關注『巨鯨』的動向，他們對此感到非常擔憂。」

今年稍早比特幣飆升至略高於12.6萬美元，是基於兩大支柱：預期聯準會（Fed）將多次降息，以及採納比特幣資產的正規投資機構將不斷增加。但這兩個故事都遇上了麻煩。投資人目前預期12月聯準會將再度降息的機率，已經掉到27%。

舊金山Bitwise資產管理公司投資長霍根表示：「我認為目前是更接近拋售的尾聲而非開端。但市場情緒不穩，加密貨幣在找到復甦基礎之前，可能會面臨更多下行風險。」

