比特幣ATM淪洗錢工具 6旬婦被騙2775萬

台中市警方連續10天執行掃蕩，發現有被害女子透過匯款及比特幣ATM交易，遭詐2775萬元，警方到場查扣4台機台，疑似就是詐團洗錢工具，剛今年11月受理詐欺案件數較去年同期下降26.2%，財損金額更大幅減少51.5%。

警方為防止詐騙集團脫產，除了查扣比特幣自動櫃員機外，還查扣價值5000萬元的豪宅及土地。在執行搜索時，員警仔細檢查每一台機台，確認其中存放的現金及運作方式。這些比特幣自動櫃員機外觀與傳統提款機相似，但功能完全不同，它們允許用戶直接用現金購買比特幣，不連接用戶的銀行帳戶，而是直接連接到數碼錢包，讓使用者能快速將法定貨幣兌換成加密貨幣。

刑事警察大隊副大隊長陳俊彥表示，統計114年11月，台中市受理詐欺案件2022件，財損7億餘元，與去年同期受理2738件、財損15億餘元相比，受理件數下降26.2%，財損更大幅下降51.5%。這顯示警方打擊詐騙的努力已取得顯著成效。

根據統計，截至今年11月，全台受理詐欺案件達2萬3244件，財損金額高達113億元，警方已查獲5172名嫌犯。這次行動中，警方不僅拘提到車手及幣商共5人，還成功查扣大量證物，包括泰達幣3萬顆、比特幣自動櫃員機4台等。對於高額財損的詐騙案件，警方特別注意防止詐騙集團脫產，因此主動查扣相關不動產，確保犯罪嫌疑人無法逃避法律制裁。

