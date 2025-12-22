比特幣ATM淪詐騙幫兇 美FBI破解詐團「心理操控術」

美國便利商店中設置的比特幣ATM經常成為詐騙現場，越來越多受害者認為便利商店本身也該負責。（圖／達志影像美聯社）

美國最常見的詐騙手法，就是騙被害人到便利商店，利用比特幣ATM存錢。很多人認為便利商店設置這種機台，根本為詐騙集團打開方便之門。美國FBI特別拍攝宣導片，教導大家幾個防詐騙警訊，特別是要了解詐騙集團的心理操縱術。

美國近年來比特幣ATM詐騙案件激增，成為最常見的詐騙手法之一。詐騙集團誘導民眾到便利商店的比特幣ATM存入現金，受害案例頻傳，使得便利商店員工不堪其擾，希望撤除這些機台。然而，由於高額分潤利益，大型連鎖便利商店高層仍選擇繼續與比特幣ATM業者合作。在法律無法強制撤除的情況下，FBI只能透過宣傳影片，教導民眾如何識破詐騙集團的心理操縱技巧，避免落入陷阱。

67歲的Steve Beckett就是這類詐騙的受害者之一。他接到一通自稱是聯邦準備理事會的電話，對方以恐嚇手法讓他心生恐懼，擔心自己會坐牢。在這種恐懼感驅使下，Beckett聽從對方指示，前往Circle K便利商店的比特幣ATM存入7000美元。

這種能將現金轉換成加密貨幣的比特幣ATM遍布美國的Circle K便利商店，其普遍存在被質疑為詐騙集團提供了便利。CNN調查的150起案件中顯示，大多數便利商店員工都知道這類詐騙事件正在增加，但便利商店高層仍選擇繼續與Bitcoin Depot簽約合作。

Bitcoin Depot創辦人Brandon Mintz過去曾自豪這種ATM，表示當消費者看到實體機器放在常用的ATM旁邊或常去的店裡時，會認為這是一項真實的服務，使用起來感到更安心。不過這類比特幣ATM光去年營收達5億美元，業者和合作放置機台的便利商店，都始終不認為自己需要為詐騙案負責。

這種態度連便利商店底層員工都無法接受。Circle K員工Debbie Joy表示，她見過太多次詐騙案例，但Circle K的政策是「不是我們的機器，不是我們的問題」。Beckett則認為放置這些機器的商店也應負起責任，他質疑這些商店是否是為了賺錢而不顧消費者安全。

詐騙案例多到連店員都曾上當，導致許多便利商店櫃台貼出告示，禁止員工將收銀機裡的錢投進比特幣ATM。執法人員Nathan VanCleave表示，他們迫切需要拔掉這些比特幣ATM的電源，讓詐騙變得更困難，但阻礙是那些代管比特幣ATM的大企業和加油站，他們需要放棄從詐騙受害者身上賺取的利潤。

有些良心店家已經採取行動。Kate Redman的便利商店就將比特幣ATM撤掉並拔掉電線，她表示雖然店裡需要錢，但不喜歡承擔這些責任，也不喜歡看到人們被敲詐。

為了打擊詐騙，FBI特別製作宣導影片，教導民眾如何避免落入詐騙陷阱。FBI金融犯罪科Rebecca Keithley解釋，恐懼可能是最大的危險信號，專家稱之為「杏仁核劫持」，詐騙集團常用這種操縱手法讓受害者產生放大的恐懼感。另一種警訊是製造急迫感，逼迫受害者立即行動，目的是不給受害者思考的時間。

FBI建議，想避免被詐騙集團心理操縱，最簡單的方式就是提醒自己隨時冷靜思考，遇到問題也要多與家人朋友討論情況。FBI表示，光這兩點就能有效降低被騙的機會。

