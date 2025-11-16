比特犬不牽繩咬狗！主人辯先遭攻擊 民眾怒：故意練咬

高雄市仁武區一名狗主人帶著未繫繩的比特犬散步時，犬隻攻擊路邊一隻黑狗時間長達近10分鐘。（圖／TVBS）

又發生比特犬亂攻擊的事件，高雄仁武一名狗主人，帶著比特犬散步，由於沒有繫繩，因此攻擊路邊的一隻黑狗，而且時間長達近十分鐘，最後靠著辣椒水才讓比特犬鬆口，讓目擊民眾抱怨太危險了，對方還辯稱比特犬被咬才會回擊，讓他們氣到公布監視器還原過程，同時通報動保處。

監視器畫面顯示，事件發生時一隻黑狗在路上閒晃，看到對向有機車騎士帶著兩隻狗接近，其中一隻戴著頸圈的比特犬，黑狗立即躲到路邊角落。目擊民眾表示，黑狗看到比特犬，趕快躲到冷氣旁邊，結果比特犬竟然還返回直接咬牠。原本機車已經通過，但比特犬突然攻擊，讓飼主措手不及。

飼主發現後急忙返回，嘗試解圍但無效。目擊民眾描述，飼主曾用水潑灑比特犬，後來潑不開就用水桶蓋著。更令人不解的是，飼主不是打自己的比特犬，而是打那隻黑狗。儘管使用掃把、水桶和噴水等多種方法，比特犬仍緊咬不放，最終鄰居拿出辣椒水噴灑，才讓比特犬鬆口。

目擊民眾描述主人不是打自己的狗，而是打那隻黑狗。最後鄰居出動辣椒水才讓比特犬鬆口。（圖／TVBS）

這起事件發生在高雄仁武的文中一街內。據了解，這隻比特犬從小就跟著主人外出散步，但幾乎從未繫繩。隨著體型越來越大，附近居民開始感到擔憂。目擊民眾強調，這種行為非常危險，如果沒有戴口罩且沒有牽繩，萬一有孩子走出來被咬了，後果不堪設想。

高市動保處副處長段奇漢表示，出入公共場所或公眾得出入之場所，需有成年人伴同，並繫1.5公尺以內牽繩及配戴透氣口罩。由於比特犬是農業部公告的危險犬隻，違反相關規定將處3萬至15萬元罰鍰。目前得知主人住在附近，動保處將會同警方上門調查開罰。

