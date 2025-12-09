比特犬暴衝奪命！2歲童30秒被咬死 父母崩潰目睹

（記者許皓庭／綜合報導）希臘札金索斯島近日發生一起幼童遭家犬咬死的悲劇。年僅2歲的英國籍男童里昂（Leon Dulia）在父母返家後獨自前往花園，短短約30秒內便遭家中飼養的比特犬致命攻擊。孩子送醫時已無生命跡象，當地警方已扣押犬隻調查。家屬悲痛表示，事發當下狗被拴在長度約10公尺的鍊子上，過往從未出現攻擊行為。

圖／希臘札金索斯島近日發生一起幼童遭家犬咬死的悲劇，年僅2歲的男童里昂（Leon Dulia）短短約30秒內便遭家中飼養的比特犬致命攻擊。（翻攝 Instagram）

不幸事件發生於本月6日。根據家屬述說，當天全家剛外出購物返家，母親羅比（Robbie Deeth）與丈夫盧卡斯（Loukas）正忙著整理物品，期間里昂自行跑到後院接近犬隻。家屬強調，整段意外發生極快，「甚至不到半分鐘，孩子就遭到咬擊」。

羅比接受外媒訪問時回憶，孩子臉部與頭部受到嚴重撕裂傷，而比特犬原本是約兩個月前由丈夫從街上救回的流浪犬，當時營養不良、形同皮包骨，是在兩人照料下才恢復健康。她說，過去犬隻性格溫順，與家庭中其他動物一樣未曾造成困擾，「里昂經常摸牠的肚子、與牠玩耍，牠也會舔孩子的臉」。

但家屬指出，事發當時附近傳來疑似獵人活動的槍聲與哨聲，羅比認為這類刺激可能讓狗突然受驚，導致行為失控。事後夫妻立刻抱著里昂離家尋求救援，途中遇上救護車並一同前往醫院，但醫師仍宣告搶救無效。

外媒報導也提到，羅比形容兒子是「最甜、最懂事的孩子」，深受親友與鄰里喜愛。悲劇發生前兩週，全家才剛替孩子慶祝兩歲生日，社群媒體上仍可見他與家中動物玩耍的畫面。她哽咽表示：「我們從沒想過牠會突然攻擊，只覺得孩子像往常一樣去看牠。」

對於外界傳出父母可能面臨過失致死等指控，羅比則明確否認，表示兩人已向警方詳細說明事發經過，並未被告知將面臨法律程序。警方目前已將犬隻扣押，後續將釐清是否因外界刺激導致動物行為改變。

據了解，事發地區花園緊鄰林地，獵人與犬隻常於此活動。羅比提到，當天聽見連續槍響與哨音，加上其他獵犬吠叫聲，可能讓原本性情穩定的比特犬受到突然驚嚇。她表示，如果事前知道存在危險，「絕對不會讓里昂靠近牠」。

盧卡斯則向警方說明，該比特犬被救起時極度瘦弱，是夫妻主動為牠提供食物、照料與醫療，使牠逐漸恢復體力。他強調，過去牠從未展現攻擊狀態，是「一隻安靜又親人的狗」。

