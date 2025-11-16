比特犬當街追咬浪浪「疑非首次」 飼主沒繫繩恐挨罰

高雄市 / 綜合報導

14日晚間九點多，高雄一名飼主，帶著愛犬比特犬外出，沒想到行經仁武文中一街時，愛犬竟然撲向一隻流浪犬，緊咬不放，儘管過程中，飼主及見狀民眾試圖要將犬隻分開，仍然沒效果，直到飼主用辣椒水、水桶等器具，才將兩隻犬隻分開，不過這過程附近民眾看傻眼，因為被列為危險性犬隻的比特犬，外出竟然沒繫狗鍊，如果有民眾因此受害，後果也不堪設想，現在農業局表示，最高將開罰十五萬元。

監視器畫面拍下，一隻黑犬走在道路上，沒多久後，繫著項圈的黑犬，卻奔跑而來，展開追咬，遭咬的黑犬奮力掙脫，但絲毫沒效果，騎乘機車飼主，眼看狀況不對，上前要將兩隻犬隻分開，卻沒效果，一旁住戶，更拿出水瓢，朝著兩隻犬隻灑水，但還是沒效，直到飼主拿起掃把水桶，奮力朝著犬隻一敲，才成功將兩犬分開。

廣告 廣告

附近住戶說：「拖來這裡用水不行，再用水桶蓋住，我們不認識他也不知道他是誰住在哪，他都騎機車，狗綁在後面讓牠跑，像我們這裡也有一隻流浪狗，他也是用狗來咬。」

事發地點就在，高雄仁武文中一街，14日晚間九點多，走在道路上的黑色流浪犬，無預警遭到，與飼主外出的比特犬緊咬不放，民眾見狀趕緊通報警方，因為這情況，疑似已經並非第一次，民眾說：「那種狗如果真的要牽出來的話，要牽繩跟嘴套。」

高雄市動物保護處副處長段奇漢說：「比特犬為農業部公告危險性犬隻，依動保法第20條第二項規定出入公共場所，或公眾得出入場所，需要有成人伴同。」事發影像清楚顯示，當時比特犬外出就是沒繫狗鍊，現在還咬傷其他犬隻，農業局也將要開罰，最高金額上看15萬元，杜絕這危險又違規的情形再發生。

原始連結







更多華視新聞報導

傷人比特犬暫無人領養 北市收到飼主20萬元罰鍰

高雄全面禁廚餘養豬 4家廚餘養豬場改以飼料餵養

中市府開鍘！非洲豬瘟防疫頻出包 農業局、環保局長與動保處長遭拔官

