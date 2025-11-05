比犯人更像被關的是社畜！職場台劇推薦《監所男子囚生記》楊祐寧、劉以豪等六大男神爆笑上演「獄警日常」 上線時間、收看平台一次看
有人進監所是因為犯法，他們進去……是為了上班！三個初入職場的菜鳥管理員，一邊崩潰、一邊修練自己的「囚生技能」。2025 強檔台劇再＋1，《監所男子囚生記》把監獄拍成最寫實的辦公室，有人賣力、有人擺爛、有人只想準時下班，笑點背後滿是社畜心聲。由楊祐寧監製、率領金獎團隊，六大男神集結登場，「監男 F6」陪你度過職場艱難！
職場喜劇《監所男子囚生記》將在11月上線開播！
《監所男子囚生記》由愛奇藝國際站與壹壹影業聯合出品，金鐘獎戲劇節目導演獎得主高炳權執導，楊祐寧擔任監製，集結劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、詹子萱、邱以太、睦媄等實力派卡司，再加上謝瓊煖、黃迪揚、黃冠智、Darren 邱凱偉、李英宏與葉子綺組成演技聯盟，陣容華麗到堪稱犯規。影集將於 11 月 15 日起每週六晚間 8 點於愛奇藝國際版、台灣大哥大 MyVideo 同步首播；11 月 23 日起每週日晚間 8 點於八大戲劇台登場，想追最爆笑的職場喜劇，這一部不容錯過啦！
《監所男子囚生記》劇照
監獄變職場 比犯人更想「出獄」的是一群社畜
《監所男子囚生記》把監獄拍成最真實的辦公室，受刑人成了「客戶」，每個舍房、走廊、中央控制台都像辦公室裡的不同部門。有人兢兢業業、有人擺爛摸魚、有人只想準時下班，也有人每天都在盤算怎麼離職，這裡住著一群比犯人更想「出獄」的上班族。
《監所男子囚生記》劇照
故事主角阿耀（陳澤耀飾）原是跆拳道的明日之星，因傷退役後沈迷賭博，為了還債被迫進入監所當管理員，負責照顧獄中老大「吉娃娃」（楊祐寧飾）。他以為自己只是倒霉，沒想到同事們個個更慘：有考不完試的萬年考生，也有膽小怕事的年輕爸爸，這群「職場菜鳥」每天都在經歷荒謬震撼教育......鎮暴被揍、檢身被屎噴、囚犯還時不時鬧自殺。你以為的管理員威風八面，其實得哈腰陪笑，地位低到連犯人都不如。
僵硬的體制讓人喘不過氣，偏偏教誨師姜一傑（劉以豪飾）又時刻盯著阿耀與吉娃娃之間的「特殊關係」，讓阿耀每天都像在玩命。沒想到，比犯人更像坐牢的，是這些努力撐著不離職的上班族。荒唐又殘酷的日子裡，阿耀和同伴們在混亂中逐漸磨出默契、友情與愛情，一起在混亂中求生，甚至一起找到了這個工作的真正意義。
《監所男子囚生記》劇照
楊祐寧化身黑道老大 吉娃娃外冷內暖反差萌
楊祐寧這次不只擔任監製，也親自下場演出黑道老大「吉娃娃」張龍吉。角色外表兇悍，卻藏著意想不到的童真與溫度，他笑說：「這角色雖然是老大，但內心還有一種童貞氣。他喜歡吃棒棒糖、會變魔術給小孩看，甚至會先欺負小弟，只為了保護他不被別人欺負。雖然看起來像霸凌，但那是一種帶著溫度的霸凌。」
《監所男子囚生記》劇照
劉以豪「糾一結」守原則 張軒睿、邱以太笑淚交織
劇中另一個靈魂人物，是由劉以豪飾演的教誨師姜一傑，被同事戲稱為「糾一結」。他以警大第一名之姿進入監所，信奉規矩、性格嚴謹，面對衝動的菜鳥阿耀與老練的黑道老大，成為整個監所的「道德中樞」。劉以豪坦言：「演一傑時整個人都很緊繃，看事情會特別批判，這角色讓我連現實中都變得很嚴肅。」
《監所男子囚生記》劇照
張軒睿飾演考不完試的「萬年考生」余家俊，個性神經質又有點笨拙；邱以太則飾演溫柔膽小、為生活打拚的年輕爸爸王中文，兩人與阿耀組成最慘菜鳥三人組，狀況百出卻又真誠可愛。預告中三人初入職場就被主任蕭文強（施名帥飾）掀衣「震撼教育」，一句「沒被犯人捅過？進了監所，你就跟受刑人沒兩樣！」想必會在劇中擦出不少火花笑料。
拍攝現場更是笑場不斷。張軒睿笑說：「小帥哥最厲害的是他完全不按牌理出牌，當你覺得準備好了，他就丟出一張意想不到的牌。」陳澤耀也透露：「他排練講一套，開拍又換另一套，要我們真的去感受。」施名帥則回：「我自己都快憋不住，想大笑出來！
《監所男子囚生記》劇照
金獎綠葉加盟 「監所男團」MV掀話題
除了主要演員，《監所男子囚生記》還集結謝瓊煖、黃迪揚、黃冠智、邱凱偉、李英宏與葉子綺等金獎綠葉，共同撐起監所世界的真實質感。每位角色都帶著不同的故事與立場，讓這部喜劇在笑聲中多了現實的厚度。
《監所男子囚生記》劇照
戲外更有驚喜彩蛋！劇組邀請韋禮安打造主題曲〈不開心就跳起來〉，六位男神化身「監男 F6」拍攝 MV，大跳熱舞，粉絲笑稱是「消熱量神曲」。楊祐寧笑說：「我一開始以為半小時就能學完，結果老師說那只是三分之一，當下整個傻眼。」MV 中每位演員的對嘴歌詞都藏著角色關鍵字，從「跆拳道」、「律師」到「關係戶」，讓粉絲忍不住一再重播尋找線索。
《監所男子囚生記》劇照
《監所男子囚生記》上線時間、收看平台一次看
職場喜劇《監所男子囚生記》將於 11 月 15 日起每週六晚間 8 點於愛奇藝國際版、台灣大哥大 MyVideo 同步首播；11 月 23 日起每週日晚間 8 點於八大戲劇台登場。
六大男神組成「監男 F6」，在鐵欄裡逗趣鬥嘴、認真上班，笑料與共鳴兼具。想在幽默中對號入座自己的職場人生，《監所男子囚生記》記得先筆記加入追劇清單！
