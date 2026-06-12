比玉荷包大2倍！「紫娘喜」1斤400起 饕客搶購一空

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記者陳俞安、徐士庭／高雄報導

台灣農民真的很厲害，高雄神農獎得主種出了「紫娘喜」荔枝，每顆50至60元，個頭有小雞蛋那麼大，農民也暱稱是「端午小粽子」，味道比玉荷包還水嫩，雖然一斤400元起跳，預購一出時常搶購一空。

市面上少見的品種紫娘喜外表飽滿、成熟紅透，大小驚人。

台肥影片：「你有看過這麼大顆的新娘捧花嗎？」

飽滿荔枝外表成熟紅透，整把拿起大小相當驚人，這荔枝可不是一般常見的玉荷包，而是市面上少見的品種紫娘喜。

神農獎荔枝達人尤惠璋：「這你看很Q彈，現在很受客人歡迎，剛好端午節，所以我給它取叫端午小粽子。」

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紫娘喜比玉荷包還要大上兩倍，被稱為「端午小粽子」。

紫娘喜比一般玉荷包還要大上兩倍，每顆50元起，一斤400元高價，還要重達45公克以上才能賣，酸甜口感獨特比玉荷包更水嫩，地方稱為端午小粽子。

神農獎荔枝達人尤惠璋：「這剝開就水分很多，所以保存要相當有經驗，不然有時候都會內傷，它大顆，在長大的時候如果遇到雨水，有時候會給你裂果，裂到沒有半顆。」

高雄為全國荔枝最大產地，經濟產值高達18億。

高雄作為全國荔枝最大產地，經濟產值高達18億，玉荷包占7成最多，紫娘喜種植面積僅0.4公頃整體產量大約5千斤，每年都是搶手貨，預購時常搶購一空，這大顆飽滿紫娘喜民眾如果想吃可要把握時機。

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