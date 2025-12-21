比甜食更毒！「1健康飲品」害脂肪肝 醫：尿酸也過高

（記者周德瑄／綜合報導）吃水果竟會傷肝？醫師指出濃縮果汁與冰沙含有高果糖，攝取後會直接進入肝臟進行脂肪生成作用，導致三酸甘油酯過高與脂肪肝。果糖代謝產生的尿酸不僅引發痛風，更會誘發胰島素阻抗，讓身體開啟脂肪儲存模式。醫師建議民眾應避免液態果糖加工食品，改為食用完整水果，利用膳食纖維減緩吸收速度，守護血管與代謝健康。

示意圖／醫師指出濃縮果汁與冰沙中的果糖會直接進入肝臟轉化為脂肪，增加代謝負擔。（翻攝自 免費圖庫Pixabay）

家醫科醫師李思賢提醒，大眾普遍認為血糖平穩就代表健康，這其實是對於果糖代謝的重大誤解。葡萄糖是人體細胞運作的首選燃料，需要胰島素協助利用，然而果糖卻是特例，它被吸收後會繞過血液循環直接由肝臟處理。肝臟並不將果糖視為能量，而是將其當作需要解毒的物質，當攝取過量時，肝臟會啟動脂肪生成作用，將果糖轉化為三酸甘油酯，這正是脂肪肝與高血脂的主因。

此外，果糖在代謝過程中會釋放出尿酸。這項產物不僅是痛風的元兇，更像是一個生物信號，會誘發身體出現胰島素阻抗，讓細胞對胰島素變得遲鈍，進而陷入代謝惡性循環，迫使更多能量轉向脂肪儲存，成為體重控制的巨大阻礙。因此，觀察健康指標時不應只看血糖數字，更應追蹤三酸甘油酯、高密度脂蛋白膽固醇以及尿酸的濃度變化。

為了維護代謝機能，醫師建議應嚴格限制濃縮果汁、冰沙及含有高果糖玉米糖漿的加工食品。雖然不必完全杜絕天然果糖，但必須學會掌握劑量與攝取形式。食用完整水果是較佳選擇，因為其中的膳食纖維能有效減緩果糖吸收，給予身體充裕的時間處理糖分。醫師最後強調，除了調整飲食，透過規律運動提升細胞對胰島素的敏感度，才是維持身體自癒機制的務實策略。

