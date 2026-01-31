比當外送員還慘？吳宗憲驚曝台北地院書記官報到率

台灣司法體系出現嚴峻的人力荒！國民黨立委吳宗憲今（31）日在臉書揭露一組驚人數據：今年新北地院書記官開缺 71 人，最終竟然只有 2 人報到，報到率僅剩慘不忍睹的 2.8%。吳宗憲憂心地表示，這顯示司法環境已遭就業市場投下「不信任票」，司法崩壞已非危言聳聽，而是正在發生的事實。

新北地院。（資料照）

2.8% 報到率的警訊：年輕人寧願外送也不願當書記官

吳宗憲指出，這場「人力崩盤」反映出基層書記官長期處於血汗環境。他分析，現在的年輕人寧願選擇工作彈性的外送員、壓力相對較小的律師助理，或是流動性高的檢法助，也不願投入核心司法體系。

「書記官是法庭運作最關鍵的螺絲，沒有書記官，案件就無法結案。」吳宗憲強調，過去 28 年來，台灣的案件量暴增了 58%，但書記官的核心待遇「紀錄費」卻分文未調。這種「虧待基層、優待高層」的病態結構，正是造成人才外流的主因。

「職代」救火隱憂：專業與機密保護恐存漏洞

面對正規人力潰散，司法院近期開放約聘「職務代理人」進庭製作筆錄。吳宗憲雖然理解這是維持法庭運作的短期權宜之計，但也提出嚴肅質疑。他認為，當涉及性侵、少年或國安等高度專業且敏感的案件，必須仰賴流動性高、保密規範密度較低的臨時人員來支撐時，正顯示司法體系已脆弱到了極點。

他形容，政府目前的做法就像是把「止痛藥當成維他命長期吃」，如果不解決核心的人力與待遇問題，司法體系將面臨斷臂危機。

吳宗憲。（圖／中天新聞）

爭取加薪現曙光 人事長允諾盡速送案

針對此燃眉之急，吳宗憲表示已於本會期最後一天，邀請行政院人事行政總處人事長當面討論，爭取調漲司法院與法務部書記官的「紀錄費」。他隨後對外報告好消息：人事長已當場承諾，將會盡速將調薪提案送交行政院辦理。

廉價司法代價昂貴 吳宗憲：全台文官體系的警訊

吳宗憲最後語重心長地提到，公務員報考人數在過去 10 年間從 32 萬腰斬至 16 萬，這不只是司法界的問題，更是整個中華民國文官體系的生鏽訊號。他警告，如果政府持續將「專業」視為廉價勞力，明年報到率歸零的恐怕不只是新北地院。

