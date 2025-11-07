比疫情前還高！彰化肉品市場復拍開紅盤 豬價每公斤一度衝破百元

先登後拍限量上市奏效！彰化肉品市場復拍毛豬開紅盤，每公斤破百元大關！（圖：李河錫攝）

「非洲豬瘟」疫情獲得控制，彰化溪湖肉品市場今天(7日)上午開始提前恢復拍賣；因溫體豬肉需求，產地毛豬一開拍，就出現「搶豬潮」，每公斤衝破百元大關，一度來到118.6元，比疫情前還高，市場人士分析，初步度過豬價大崩跌危機！（李河錫報導）

台中市「非洲豬瘟」疫情，在中央、地方政府與產業界積極防堵下初步已獲得控制，中央從11月6日午後開始，解除毛豬禁運令，7日凌晨開始，各地肉品市場已陸續恢復拍賣作業；其中，中北部毛豬供銷指標的「彰化溪湖肉品市場」，連日努力奔走協調的市場總經理陳國興表示，恢復拍賣第1天、「一開拍就開出紅盤」；並分析表示，可能是禁運、禁宰15天來，絕大部分零售豬肉攤商需求肉品孔急，各大賣場、連鎖生鮮超市及各大肉品冷凍場的庫存肉品也出現大缺貨，都紛紛進場搶拍，加上先前規劃先登記、後拍賣再限量上市的策略，獲得養豬產業界高度配合，都是促成產地毛豬在「非洲豬瘟」疫情衝擊過後，反而開出紅盤的主因！

廣告 廣告

彰化肉品市場首日復拍毛豬開紅盤，每公斤破百元大關！先登後拍限量上市策略奏效，幫助毛豬產業安度難關。（圖：李河錫攝）

在搶拍過後，拍賣市場氣氛雖然一度呈現冷靜與觀望態度，導致上漲豬價立即又回穩到百元以下、來到98元上下，然而，陳國興總經理樂觀表示，「頭過、身就過！」在雲林等養豬大縣也紛紛開紅盤的帶動下，初步已安度豬價可能大崩跌的危機；但是，要回歸到正常穩定行情，則得看後續整體承銷力道與消費力而定！可能還要觀察一陣子。