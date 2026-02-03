比眼球直徑還長！男子眼睛取出2.5公分筆頭 曝來歷深埋眼眶27年

男子因為眼睛痛求診，醫生竟從他眼眶取出2.5公分筆頭，比眼球直徑還長。圖／翻攝自百度

中國廣東一名46歲方姓男子因為近日眼睛劇痛，還流出膿液，於是求診，醫師診察後發現在他的眼眶深處有異物，便用手術取出，竟是一截長約2.5公分的原子筆頭，長度甚至比他眼球直徑還長。患者這時才想起，27年前曾與人衝突，對方持原子筆攻擊他的眼睛，可是當時治療後檢查顯示正常，他便不以為意，沒想到成為日後的隱患。

根據《星島頭條》報導，廣東深圳的方姓男子因眼睛痛就醫，檢查發現其眼眶深處有異物，需要透過手術才能取出。醫生在手術中發現一個被增生肉芽包裹的白色環狀物，取出後才發現是一截原子筆頭。方男術後才想起，這截筆頭很可能是27年前與同學衝突留下的。

方男表示，自己在18、19歲時曾與人發生爭執，同學拿原子筆直戳他的眼睛，他還為此去醫院清創並縫了三針，檢查結果顯示無大礙。不過，衝突過後3年，他發現當初受傷的地方有不明腫塊，帶有輕微痛感，也曾就醫安排電腦斷層掃描，沒有發現異物，因此也沒再留意。直到近日，這個腫塊明顯變大、紅腫，帶有劇烈疼痛還流膿求診，才意外發覺原子筆頭留在他眼眶裡。

醫師表示，所幸方男手術順利，術後恢復良好，並提醒眼睛曾受外傷的民眾，即使傷口癒合，若出現局部反覆紅腫、有腫塊、疼痛，或不明原因視力下降，都應盡速找眼科醫師協助，以免延誤治療時機。



