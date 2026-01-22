比科技尾牙還狂！「這公司」每人1台AI筆電 網羨慕





一年一度的尾牙季又到了！不少公司都會提供獎品給員工抽獎，以往最受關注的就是科技廠的尾牙獎品，不過有一名網友表示，自己的朋友在遠雄人壽上班，尾牙禮物竟然給每位員工「普發一人一台筆電」，貼文一出立刻引發網友熱議，不少網友羨慕的表示，「別人的尾牙總是不會讓人失望」、「這麼豪氣真羨慕」。

原PO在Threads發文分享，朋友是遠雄人壽的員工，參加尾牙雖然沒有中獎，但在場的員工每人普發一台筆電，他原本以為對方是在開玩笑，但看見朋友傳來的照片，上面寫著「ACER 15.6吋AI筆電」，他才發現對方說的是真的。

文章曝光後引發網友熱烈討論，部分網友表示超級羨慕，「太猛了好想要～」、「留闆看！我也想要公司普發機票」、「別人的公司總是不會讓我失望」、「我朋友昨天才跟我說去參加這場尾牙，晚上就看到一人一台筆電，超狂。」

不過有一名現任員工透露，雖然公司是說送筆電，但實際上是發電子禮券，不是實體，也就是說可以兌換平台上所有品牌的禮券，就算沒有選筆電也可以，使用上非常方便。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

