比科技業更狂！這公司尾牙「普發一人一台筆電」 去年爽拿iPad

生活中心／朱祖儀報導

許多公司會在過年前舉辦尾牙。（示意圖／翻攝自Pixabay）

不少公司會在農曆年前辦尾牙犒賞員工，還會祭出超大獎送好禮，以往最受關注的無非是科技廠。但一名網友透露，朋友在遠雄人壽上班，今年尾牙大禮相當驚人，竟然普發一人一台筆電，讓所有員工都嗨翻了。文章曝光後，網友驚呆表示，「別人的尾牙總是不會讓人失望。」

一名網友在Threads發文表示，朋友是遠雄人壽的員工，近日去參加尾牙活動，透露自己尾牙雖然沒有中獎，不過在場員工一人普發一台筆電。他原本以為對方是在開玩笑，但從對方傳來的照片看到，尾牙現場大螢幕上寫著「ACER 15.6吋AI筆電」，他才驚覺對方沒有騙人。

文章曝光掀起討論，吸引2.1萬人點讚表示，「太爽了吧，我們沒有中的發醬油」、「現在參加還來得及嗎」、「這參加獎很狂耶」、「太猛了好想要」、「我朋友昨天才跟我說去參加這場尾牙，晚上就看到一人一台筆電，超狂。」

一名現任員工則透露，雖然公司是說送筆電，但實際送的是電子禮券，可以換平台上所有品牌的禮券，就算沒有選筆電也可以，使用上非常方便。

事實上，這並非遠雄人壽尾牙第一次掀起討論，去年遠雄人壽員工透露，他們尾牙辦在五星級的台北漢來大飯店，且只要入職滿1年以上，就可以拿到價值1萬9900元的iPad，前年則是戴森（Dyson）的產品，福利相當好。

