比立百病毒更危險 醫喊台灣人反而要注意2件事
印度、孟加拉近日出現立百病毒疫情，讓鄰近國家防疫單位拉警報，衛福部疾管署也已將其列為第五類法定傳染病，不過台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇認為，日常生活中只有會被果蝠污染的地方才比較危險，台灣最近反而要注意流感及春節急診分流等問題。
姜冠宇今（28）日在臉書表示，目前台灣人對於立百病毒還不用過度恐慌，因為這種病毒主要是被果蝠攜帶，除非水果、樹汁被污染，才會導致生飲或生食出現危險，另外要注意的還有負責抽痰的醫護人員，除非是這種超近距離接觸的情境，其他人其實不用太緊張。
姜冠宇指出，立百病毒頂多在疫情國的醫院、家庭才比較可能出現群聚，以病毒目前的發展來說，大規模跨境傳播的機率很低，不會到社區規模的程度。
姜冠宇認為，與其過早擔心立百病毒，台灣人現在更要注意的，反而是尾牙季後會跟著流行起來的流感，加上農曆春節也快到了，屆時急診分流將是一大挑戰，需料敵從嚴。
奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金也在臉書發文說，台灣目前還沒有出現立百病毒本土案例，如果要前往東南亞或南亞流行地區旅遊，則要注意水果需徹底清洗、去皮，勿飲用未經處理的生椰棗樹汁，同時還要遠離蝙蝠棲息地；若遇到疑似感染者，則要避免接觸血液、體液或排泄物，並儘速就醫。
