比精品飯店還夢幻！ 獨享 25 坪法式新古典宅的享受日常

一房一廳的 25 坪單身住宅，以新古典風為核心，選擇以大理石、鍍鈦金屬、鏡面作為主要元素，創作出奢華而優雅的生活空間。有限的空間內，注入中島吧台、大型衛浴等享受的生活機能，實現每個女人的理想居宅樣貌。



玄關過道轉角對應全身鏡，擺上穿鞋椅便於穿鞋後整理儀容；一旁的獨立廚房，選以鏡面作為隔門，當門片關上完全阻擋氣味及油煙，串接玄關連身鏡達到完全隱形的效果，玄關全身鏡尺寸也瞬間放大，具十足的創意巧思。步入室內，主要的活動領域整合了客、餐廳及中島機能，白色大理石電視牆敞開，及變身為電視牆機能；部分餐椅以沙發座位設計取代，帶給屋主舒適的用餐及觀影體驗；橢圓形長桌一側，則打造流理臺機能，整合中島及餐桌機能，創造實用的多功能設計。



主臥以繃布床頭牆劃分寢臥空間及休息書房；天花板造型延續公領域優雅花卉元素，達到一致的優雅效果；衛浴設計同樣以大理石應用，營造輕奢的沐浴氛圍。

築夢室內設計／羅芳銘

地址：台北市內湖區民權東路6段146號10樓

電話：02-87918009

Email：sugest0415@yahoo.com.tw

