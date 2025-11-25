比粿王偷吃還誇張！女星「10年外遇3次」逼死老公

上原多香子10年出軌3次。（圖／翻攝自上原多香子 X）





范姜彥豐控訴妻子粿粿（江瑋琳）與王子（邱勝翊）搞外遇，婚外情事件曝光後震撼演藝圈；不只台灣娛樂圈，過去前日本女團「SPEED」成員上原多香子也爆發過出軌事件，在婚內10年之間3度外遇，醜聞連環爆。

上原多香子2012年與日本嘻哈團體「ET-KING」成員 TENN（森脇隆宏）結婚，男方在婚後2年於自家車庫輕生，起初外界以為死因是他受到長期心理壓力有關，想不到3年後TENN的弟弟卻指控，女方在婚內出軌演員阿部力，並表示握有兩人曖昧對話、親吻照片。

上原多香子在婚外情事件爆發後，演藝事業全面停工，一直到2018年與舞台劇導演高山和也再婚、重返幕前，但她二婚之後卻又再度與一名年輕男子偷情，同時爆出高山和也因此憤而動手打人，掀起家暴風波，夫妻甚至鬧上警局。後續在離婚協議期間，上原多香子又被拍到與企業家相愛，成為最具爭議的女星之一。

