比粿粿勁爆 女星偷吃害尪走絕路！再婚又出軌遭家暴

女星粿粿（江瑋琳）最近和老公范姜彥豐3年婚姻生變，范姜甚至點名婚變與王子（邱勝翊）有關，粿粿和王子也雙雙承認「超出朋友界線」。而在國外，女星偷吃事件不算少見，媒體呂文婉最近在節目上分享，日本女星上原多香子過去因為出軌逼死丈夫，二婚後又和別的男人曖昧，導致上原多香子因二度因沾第三者而被家暴。

42歲上原多香子過去是日本女團SPEED成員，曾演唱日版《惡作劇之吻》的主題曲。媒體人呂文婉最近在《新聞頭版頭》分享，上原多香子2012年和嘻哈團體成員TENN（森脅隆宏）結婚，2014年TENN傳出想不開在車庫自盡，更留下毀滅性文字，控訴上原多香子出軌。

呂文婉指出，後來TENN的弟弟跳出，控訴上原多香子逼死他哥哥，第一是因為TENN有生育問題，導致夫妻間曾有口角；第二則是上原多香子與男星阿部力過從甚密，還被TENN發現吻照，種種打擊了TENN的自尊，2018年上原多香子傳出梅開二度，嫁給舞台劇導演高山和也，外界以為風波就此平息，沒想到她竟再次出軌。

據知，當時上原多香子因被高山和也家暴上了警局，男方控訴她和小鮮肉上床被他抓到，才氣得動手，而上原多香子後來沒選擇小鮮肉，改與另一位企業家小王交往，種種感情事蹟令外界不得不敬佩上原多香子「費洛蒙旺盛」，但也使她形象大傷，幾乎沒了工作。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

★《中時新聞網》關心您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

★未經判決確定，應推定為無罪。

