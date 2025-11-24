比粿粿王子還扯！女星出軌逼死首任尪 再婚又「偷腥小鮮肉」遭家暴

娛樂中心／綜合報導

粿粿無視與范姜彥豐3年婚姻關係，與王子（邱勝翊）發展婚外情，與昔日清純形象不符的醜聞爆出後，引發外界震驚。事實上，演藝圈不倫風波並不少見，日本前女團「SPEED」成員上原多香子過去婚內出軌導致老公輕生，再婚後又二度偷吃，慘遭丈夫家暴並鬧上警局。

上原多香子出軌逼死首任丈夫，再婚後二度偷吃。（圖／翻攝自X平台 @REVISHOPokinawa）

上原多香子2012年與日本嘻哈團體「ET-KING」成員TENN（森脇隆宏）結婚，沒想到新婚短短2年，TENN就被發現在自家車庫輕生身亡，外界當時推測與長期精神壓力有關，對於上原多香子的遭遇感到同情。豈料3年後迎來反轉，TENN弟弟爆料上原多香子當年婚內出軌演員阿部力，並稱自己手中握有兩人曖昧訊息及親密吻照。

上原多香子醜聞曝光後幾乎消失演藝圈。（圖／翻攝自X平台 @REVISHOPokinawa）

遭到毀滅性爆料後，上原多香子幾乎消失演藝圈，直到2018年傳出再婚舞台劇導演高山和也，才重回大眾視野。只是再婚不到5年，就被高山和也抓包與小鮮肉上床，男方氣得家暴並讓整起事件曝光。而在協議離婚期間，上原多香子又轉而投靠另一位企業家，短短10年間3度出軌，也讓資深媒體人呂文婉近日在節目中回憶此事時，忍不住大虧「費洛蒙旺盛」。

