比綠茶更能瘦！「1飲料」喝完能量消耗飆10％ 還能抗發炎
記者蔣季容／台北報導
烏龍茶不只可以解渴！醫師邱筱宸表示，烏龍茶含有豐富茶多酚、茶胺酸及多種微量元素，不僅具有抗氧化、抗發炎效果，最新研究也發現，飲用烏龍茶可在短時間內提升身體能量消耗率約10%，有助基礎代謝與減重。此外，規律飲用烏龍茶能改善高脂飲食引起的肥胖、血脂及胰島素阻抗，並對骨代謝與腸內菌帶來正面影響。
婦產科醫師邱筱宸在臉書指出，烏龍茶屬於「半發酵茶」，介於綠茶與紅茶之間，主要有益健康成分包括茶多酚具抗氧化、抗發炎活性；茶胺酸有助穩定情緒及其他礦物質與微量元素。
烏龍茶有什麼功效？
邱筱宸提到，近年多篇探討烏龍茶的健康效益，雖然整體證據仍少於綠茶與紅茶，但已有幾項有趣的科學發現，烏龍茶可以增加能量消耗代謝。日本一項針對健康女性的交叉試驗發現，相比喝水，飲用烏龍茶後的身體能量消耗率，在兩小時之內大概增加了10% (同時間綠茶只有提升4%)，顯示其可能提升基礎代謝、幫助能量利用，潛在有助於減重。
邱筱宸說明，動物研究指出，8週飲用烏龍茶可顯著改善高脂飲食引起的肥胖、高血脂、胰島素阻抗，甚至減少發炎以及改善腸內菌組成。另外，在一項針對停經後女性的觀察研究中，每天喝烏龍茶1至5杯的女性，其骨密度較不飲茶者來得更好，顯示其中多酚與礦物質可能對骨代謝有保護作用。不過，如果每天喝超過5杯，反而就沒有這樣的好處了，因此適量很重要。
烏龍茶1喝法影響鈣質吸收
邱筱宸提醒，從現有科學證據來看，規則飲用烏龍茶是對健康有幫助的，但建議飯後至少間隔1小時再喝，避免影響鈣質吸收。另外，那些有益健康的成份，通常浸泡3至5分鐘內就已經釋出了，千萬別讓熱水浸泡茶葉過久，否則單寧酸可是會刺激腸胃的。
