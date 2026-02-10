比美便宜、比中安全！新功能頻出 美商LAKI拚台製機器狗戰術驗證

〔記者方瑋立／台北報導〕面對烏俄戰爭所揭示的現代戰場無人載具需求，傳統軍工產業「十年磨一劍」的研發節奏已緩不濟急。總部位於美國夏威夷的新創公司LAKI ROBOTICS，看準美軍急需「非紅供應鏈」無人載具的缺口，近期在台灣設立辦事據點。不同於傳統軍火商，該公司採取矽谷典型的MVP(最小可行性產品)開發模式，強調「一週推出一個新功能」的快速迭代，結合台灣成熟的硬體供應鏈，以「美國大腦、台灣硬體」的模式，力圖在最短時間內組裝出符合美軍戰術需求高性價比的機器狗。

「市場瞬間出現了一個巨大的真空，誰能提供價格接近中國產品，但技術與資安規格符合美軍標準的替代方案？」創辦人暨CEO胡大任(Josh Hu)受訪分析，目前美軍主力的Ghost Robotics機器狗單價高達15萬美元(約470萬台幣)，難以實現大規模「消耗性」部署；而中國宇樹科技產品雖便宜，卻因資安疑慮遭美方禁用。

胡大任指出，LAKI 的企業戰略目標非常清晰：提供性能接近美軍現役裝備，但價格具備「可消耗(Attritable)」競爭力的產品。為了達成此目標，LAKI 選擇避開昂貴的美國本土製造，轉而擁抱台灣。「台灣擁有全世界最完整的機器人供應鏈與半導體聚落。」胡大任表示，這讓他們能以最快速度進行原型迭代與量產 。

儘管戰略宏大，但胡大任也坦言，公司目前仍處於矽谷典型的 MVP(最小可行性產品，minimun viable product) 開發階段，產品尚在快速迭代演化中。「我們是在跟時間賽跑，趕快把這個產品做出來，現在美軍已經願意去買Prototype(原型機)來做測試」，他透露，團隊目前採「每週推出一個新功能」的節奏全力衝刺。

在技術整合上，LAKI已將自行開發的AI大腦「BRAIN OS」導入台灣硬體。據了解，工研院機械所已於今年一月正式採購 LAKI 的 BRAIN OS 核心模組部分軟體開發套件，並合作驗證三大目標 ：

一、運用AI偵測異常行為：機器狗能在巡檢時自動辨識「可疑徘徊」或「非法闖入者」，並在管理者介面上以紅色警戒框即時標記，推送通知給安全人員。

二、無人機與機器狗「地空協作」：機器狗搭載無人機伴隨行動，這是美軍極為看重的關鍵能力。在戰場或災區，當機器狗行動或視線受限時，無人機可升空化身機器狗的「空中眼睛」，提供周邊環境資訊與即時影像，協助判斷可行路徑與目標位置。

三、群體智慧：多具機器狗可即時共享感測資料，像狼群一樣思考，事件發生時整合周邊資訊，協同判斷情勢並做出回應，展現群體運作下的智慧決策能力。

LAKI目前總部設於美國夏威夷，緊鄰印太司令部，具備地利之便。在台灣方面，目前僅設有辦事據點，負責整合軟硬體與對接供應鏈。胡大任說，預計今年將正式在台註冊成立子公司「樂奇機器人」，以符合經濟部相關計畫資格，深化在台投資與研發量能。

