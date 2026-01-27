比老祖宗還神！SJ歌迷集體膜拜「始源柱」 尾牙發票全中獎

歌迷集體圍繞始源的看板柱子，讓本人也一頭霧水。（圖／IG@siwonchoi）

南韓天團Super Junior 日前在高雄巨蛋舉辦20周年巡迴演唱會，即便已經落幕，但話題仍不斷在歌迷社群廣傳討論。其中，就有人拍下演唱會場外令人噴飯的一幕，大家竟然圍繞著始源的看板燈柱轉圈圈，結果還有歌迷因此中獎。

據悉，Super Junior演唱會當天，在高雄巨蛋場外有設置團員們的廣告看板燈箱，讓歌迷們打卡留念。不知何時開始，粉絲們突然集體對著始源的燈柱繞圈圈。

從上往下看宛如一場神祕的儀式，大家默契十足地拿起手機，一邊錄影一邊順時針行走，臉上都掛滿著笑容。不少網友也把這神奇又可愛的畫面PO到社群上分享，直呼「這是始源教」。

更驚人的是，真的有歌迷分享繞完後得獎的好消息，「今天繞完教主直接當下開獎，感謝教主庇佑」、「我大巨蛋那時也有繞始源柱子，尾牙就中獎了」、「今天繞完後打開就中200，謝謝扎摳教主」、「有繞有用，不愧是財神爺」、「看到自己想到還沒對發票，一看中了！謝謝財神源」。

好笑的是，始原本人也看到了，還好奇地在底下留言詢問「他們在幹嘛？」歌迷也熱心回應，「你是我們的幸運財神，帶給我們好運，也是我們歌迷的避風港」。

