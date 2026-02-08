比肝腎更關鍵！「這3處」壞掉就毀全身：淺眠、腦霧竟是恐怖徵兆

記者施春美／台北報導

醫師張家銘表示，身體不是一起老的，而是從大腦、肌肉、腸道先變調，顧好這三處，就能有效抗衰老。(圖／取自張家銘的臉書)

延緩衰老至關重要。醫師張家銘表示，一篇新發表的研究指出，老化不是全身一起衰退，而是由大腦、肌肉、腸道先變調，之後透過神經、代謝與免疫網絡，擴散至全身。其中，大腦若先亂，身體節律就會走鐘，例如睡眠變淺、腦霧、情緒容易被影響，之後免疫系統也會被牽動。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在其臉書表示， 2026年發表在《Cells》期刊的一篇綜論指出，老化是少數「關鍵器官」，包括大腦、肌肉、腸道這3處先變調、失衡，接著透過神經、代謝與免疫網絡，再逐步擴散至全身。研究者將之為「由局部到全身（local-to-global）」的老化模式。因此，真正的健康策略，不是什麼都補，而是把這些核心開關顧好。

張家銘表示，只要這3個系統有一個先失去平衡，老化就會開始被放大。

大腦先亂 身體節律就會跟著走鐘

有時，老化的徵兆不是疾病，而是腦霧、睡不好、情緒容易被影響。這些狀況很容易被當成壓力或心理問題，但其實常是大腦調控中樞先出現問題，特別是下視丘。當下視丘開始慢性發炎，微膠細胞過度活化，身體節律就會開始失準，例如睡眠變淺、體溫調控不穩、代謝節奏亂掉，之後牽動免疫系統。

骨骼肌一旦退場 老化速度會明顯加快

若稱大腦是老化的指揮中心，骨骼肌則是推動老化的引擎。骨骼肌會主動推動全身的老化。骨骼肌會分泌一整套訊號分子，像是鳶尾素（Irisin）、成纖維生長因子二十一（FGF21），它們會影響大腦、肝臟、脂肪組織與免疫系統。

當肌肉這個局部系統開始失衡，抗老訊號減少、發炎訊號上升，老化就會被快速放大到全身。因此，肌少症患者老得特別快。

腸道失守 是全身慢性老化最常見的起點

腸道是全身發炎源頭的控制點。當腸道屏障老化，腸道的細菌內毒素進入血液，慢性低度發炎就會長期存在。這種發炎不會讓人立刻有感，但會慢慢影響血管、代謝、神經與免疫系統。因此，腸道失衡是一個非常典型的老化放大器。

逆轉老化3解方：穩住節律、規律運動、少碰加工食品

張家銘表示，上述3個系統即使失調，仍可逆轉。他提供3原則。

1. 穩住節律

大腦、骨骼肌、腸道都非常依賴生理節奏。睡眠時間固定，白天有足夠日光刺激，晚上讓燈光與活動慢慢降速，都是在幫身體重新校準內在時鐘。

當節律穩定，大腦的調控能力、腸道的修復速度、肌肉的代謝反應，才能回到較好的狀態。

2. 讓骨骼肌參與全身的對話

適度的有氧運動加上阻力訓練，會讓骨骼肌分泌抗老分子，影響大腦清晰度、代謝彈性，甚至免疫平衡。而運動最重視規律，而非強度。

3. 把腸道當成整體健康的基礎

多吃膳食纖維、多樣化的植物性食物、減少過度加工飲食，能幫腸道菌相恢復平衡。

當腸道屏障穩定，細菌代謝產物比較不容易進入血液，可降低全身發炎。

