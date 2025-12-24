比股市還賺？美國網紅喊賣「寶可夢稀有神卡」 拍賣價估飆3.7億元

「皮卡丘插畫家」稀有寶可夢卡牌隨著拍賣行開出天價估值，這筆交易預計將在收藏市場掀起驚人巨浪。（翻攝自Logan Paul YT）

從話題網紅成功轉型企業家的羅根保羅（Logan Paul），再度成為投資界與收藏圈的焦點。他正式宣佈明年初將拍賣手中那張全世界最貴、要價530萬美元（約新台幣1.66億元）的「皮卡丘插畫家」稀有寶可夢卡牌。這張擁有PSA9 評級的夢幻逸品，不僅曾讓他打破金氏世界紀錄，隨著拍賣行開出天價估值，這筆交易預計將在收藏市場掀起驚人巨浪。

《彭博》等媒體報導，這位跨足YouTube、播客、WWE摔角及能量飲產業的影響力大咖，日前在節目《The Big Money Show》中直言，年輕一代不該覺得自己只能被困在股市或房地產等傳統投資路徑中。

保羅強調只要是「頂尖中的頂尖」且具備極致稀缺性的珍寶，投資回報往往非常驚人。（翻攝自Logan Paul YT）

保羅認為，過去20年來，稀有收藏品的表現其實優於大盤，對於許多感覺被高房價、傳統證券市場拒之門外的年輕人來說，非傳統資產反而是一個突破口。他更以愛馬仕柏金包與黃金的增值對比為例，強調只要是「頂尖中的頂尖」且具備極致稀缺性的珍寶，投資回報往往非常驚人。

目前保羅已與知名拍賣行Goldin達成協議，並拿到了執行長高登（Ken Goldin）提供的250萬美元預付款，這段驚心動魄的交易過程甚至在Netflix影集《收藏王：高登珍藏》中曝光。高登預估，這張神卡最快將於明年1月12日在官網發售，最終成交價有望落在700萬至1200萬美元之間（約新台幣2.2億至3.7億元）。保羅坦言，隨著寶可夢即將在2026年迎來30週年，現在正是出手的絕佳時機。

之所以能喊出如此天價，主因是當年看著寶可夢長大的孩子如今已具備強大的消費能力，比起傳統藝術品，他們對文化符號的共鳴更深。保羅在訪談中提到，雖然他平時會把這張卡掛在價值7.5萬美元的項鍊上帶著走，但他很清楚這種稀缺性帶來的投資價值。不過他也謹慎提醒年輕投資者，並非所有收藏品都能保值，必須專注於供應量極其有限的物件，才能在承擔風險的同時，享受比傳統投資組合更具意義的回報。

