比肥胖更危險！醫曝4招降「內臟脂肪」：免挨餓、減重 手搖飲換這飲料

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健康中心／黃韻璇報導

現代人飲食不均衡，易累積內臟脂肪，增加心血管疾病與糖尿病風險。（示意圖／PIXABAY）

現代人飲食不均衡，容易造成「內臟脂肪」過高，進而提升心血管疾病與糖尿病風險。究竟內臟脂肪該怎麼降？減重醫師蕭捷健就分享，不用挨餓、不用減重，只要吃對東西，就能在幾週內把肝臟脂肪砍半的4種方法。

減重醫師蕭捷健7日在臉書粉專分享，有學員抱怨明明臉和手腳都很瘦，但肚子微凸，戒除澱粉、少吃多動好像臉更瘦了，但腰內肉卻一樣多。醫師指出，事實上真正會造成心臟病、糖尿病的，不是捏得起來的「皮下脂肪」，而是包圍著你肝臟和胰臟的內臟脂肪。

蕭捷健表示，減內臟脂肪，完全可以在不減少總熱量、不減輕體重的情況下達成，列出4大方法：

◆植物多酚

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蕭捷健指出，為期18個月、針對294名超重者的隨機對照試驗，兩組人吃「一模一樣的熱量」，一組吃傳統地中海飲食，另一組吃綠色地中海飲食，把他們當成天鵝，每天額外多喝3至4杯綠茶，加上100克富含多酚的浮萍冰沙。結果發現，雖然兩組減掉的體重差不多，但綠色組的肝臟脂肪減少量是另一組的兩倍，實驗結束時，綠色組有高達50%的人完全逆轉了脂肪肝的診斷。

◆可溶性膳食纖維

蕭捷健提到，只要你餵給腸道菌足夠的膳食纖維，這些細菌吃飽喝足後，就會代謝出短鏈脂肪酸（SCFAs），逼腸道 L 細胞分泌出天然瘦瘦針 GLP-1，結果是你的大腦覺得飽了，胃排空變慢了，連飯後那種血糖飆升、想打瞌睡的感覺也跟著穩定了。

◆抗性澱粉

蕭捷健透露，研究人員讓脂肪肝患者每天只要喝下含有40克「抗性澱粉（RS2，萃取自玉米）」的水。經過4個月，這群人的肝臟脂肪直接減少了9%。

◆蛋白質比例放大

蕭捷健表示，把飲食中的蛋白質攝取比例從10%提高到30%，即使總熱量和體重變化相同，只要短短3週，肝臟脂肪就能下降 42%。

最後蕭捷健建議，想降低內臟脂肪的民眾可以「把手搖飲換成抹茶」，接著是「優化你的便當」，炸排骨換成鮭魚，或是多夾兩顆水煮蛋，裡面有對肝臟超好的膽鹼，白飯換成糙米就是免費的抗性澱粉；而果汁、調味優格裡面加的糖、豬油、培根等，都是讓肝臟迅速卡油的元凶。醫師強調，只要每天微調一點放進嘴裡的東西，你的肝臟就會用最健康的狀態回報你。

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