比腕力別逞強 樂極生悲肱骨骨折

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朋友聚會比腕力，看似只是小遊戲，卻可能暗藏受傷風險。花蓮一名29歲男子和朋友比腕力時，上臂突然劇痛、當場使不上力，就醫發現竟是肱骨螺旋性骨折。

這類骨折不是因為撞擊或跌倒，而是手臂承受瞬間強大的扭轉力量，嚴重時甚至可能影響神經功能。提醒民眾，比腕力時別一味硬撐，若出現劇烈疼痛、手臂變形或無法活動等情況，應盡快就醫檢查，別讓一時逞強變成長時間的傷害。

雙方緊握著手，手臂青筋浮現，原本只是想分個高下，這樣看似簡單的動作，其實暗藏風險，一個瞬間發力，右上臂肱骨，就有可能喀的一響，應聲斷裂。

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「這個是我們的肱骨，那我們肱骨在這個遠端，這個地方可以看到，它有一個螺旋型的骨折。」

日前在花蓮就有一名29歲男子，與朋友比賽「遏手把」，不料激烈對抗中，卻傳來劇痛，當場失去支撐力，就醫診斷為右上臂肱骨螺旋性骨折。

花蓮慈濟醫院骨科醫師 張家銘：「以手肘當支點的時候，整個前臂就是我們力矩的力臂，然後再來他上半身，這個肱骨的上段，也是另外一個力臂，等於說兩個其中的支點，在這個地方形成一個扭力。」

幸好該名男子骨折後並未傷及橈神經，在進行手術復位固定後，便順利出院療養。醫師也指出，這類人，更有可能成為高風險族群。

花蓮慈濟醫院骨科醫師 張家銘：「按照力學來看 基本上，越長的手臂 它的力臂越長，力臂越長它產生的力矩就會越大，所以這類型的病人，通常都是手長腳長，比較瘦高 這類型的病人，他們力矩越大，導致的力量集中越大，那就越容易在這個地方，發生這樣的骨折。」

醫師提醒，平時可透過重量訓練與運動，提升骨骼與肌肉強度，進行比腕力活動時，也要注意量力而為。

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