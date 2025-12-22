比腰斬更慘！新竹豪宅站不穩8字頭？交易量雪崩就剩個位數
記者陳韋帆／新竹報導
過去被視為房市燙金區的新竹，今年頂級豪宅市場交易量出現劇烈震盪。實價登錄顯示，2025年截至10月，新竹縣市總價4千萬元以上、單價80萬元以上的豪宅交易僅存5筆，相較去年全年的70筆紀錄，呈現雪崩式下滑。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，受限貸令與放款總量管制影響，高資產族布局轉向保守，導致交易量大打折扣。
數據顯示，今年新竹8字頭豪宅僅成屋2筆、預售3筆，量縮幅度超過9成。竹北高鐵特區仍是高端市場核心，其中成屋「合石如馥」以單價88.5萬元暫居年度豪宅單價王；「坤山央央」亦以86.4萬元創下社區新高。預售市場方面，以「緣璞學好」單價87萬元最高，其次為「富源豐岫」的中高樓層，以單價86.3萬元寫下該案新紀錄。
高鐵特區房價維持高水位 購屋主力轉向中坪數
台灣房屋新竹高鐵站前直營店店長楊樹寶分析，新竹豪宅買盤正發生結構性變化。過去以竹科企業主為主，偏好大坪數水岸宅；近年則轉向以高階主管為主力，考量總價帶與客層，建商推案多調整為60至80坪的中坪數物件。由於總價帶控制在4千萬元左右最具銷售力，雖然總交易量大幅萎縮，但高鐵特區的稀缺性仍支撐新豪宅單價穩守8字頭大關。
他說，竹科客群雖然購屋實力強勁，但在限貸氛圍下，屋主惜售心態也同步增強。目前市場呈現「量縮價穩」格局，雖然交易次數腰斬再腰斬，但指標性建案的價格仍具有強勁韌性。對於科技新貴而言，房產置產仍是資產配置的重要工具，但在政策緊縮期，多數買方選擇觀望，或改以中坪數、低總價帶的物件作為進場目標。
央行總量管制 高總價住宅買氣急凍
第一建經研究中心副理張菱育指出，豪宅交易量萎縮的主因在於政策面。今年央行執行不動產放款總量管制，要求銀行放款比重不得超過存款總量的30%，導致金融機構對高價住宅的貸款條件更趨嚴苛。對於財力雄厚的高資產族而言，若不願以全額現金購置，其財務槓桿的購置彈性便會受到極大限制。
最後，她表示，儘管交易量跌至個位數，但營建成本與地段稀缺性是不變的支撐因素。像是「坤山央央」與「富源豐岫」在今年仍能創下社區新高單價，顯示頂級建案的保值性依舊獲得市場認可。有需求的買方對於具備未來性、優質地段的物件仍願意買單，預期未來市場將持續處於高檔盤整狀態，直到政策或利率環境出現新變化。
更多三立新聞網報導
天搖地動震出超速都更！403地震慌張逃命 580首案土城清水1年半就簽約
挑戰1千萬內買房！中和、淡水、新莊最大間 台北、新北市十大熱區出爐
央行限貸令風暴下！核貸成數全面跌破7成 這縣市淪最慘重災區
當心房子變成別人的！地面師詐騙頻傳 專家2招拯救你的財產
其他人也在看
2026房市展望｜央行連七打！北市高房價跌了？代銷老總：選舉年有機會微解凍「這些建商隨時翻船...」
2025年堪稱近10年房市交易最冷的一年，從年初到歲末，台北市看屋量與實際成交同步萎縮，買氣只剩2成；進入2026年，外界一致認為能推動房市從谷底爬升的動能不是景氣興衰、國際政策變數，也不是建商推案量，而是央行政策。隨著明年選舉腳步靠近，若鬆綁第二戶貸款成數，或出現預期中的降息，才有機會重燃市場信心，從冰封後微解凍，不過台北市剛性需求仍在，高總價產品交易冷，換屋族端看政策鬆綁強度，整體而言，買氣能否回春央行說了算。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 13 小時前 ・ 93
漲得不快卻撐得住！淡水紅樹林站生活圈 純住氛圍攏北客心 「社區一條件」價差達1成以上｜房價狙擊手
根據統計資料，紅樹林站生活圈平均房價自2016年的每坪27.4萬元，緩步上升至2025年的36.3萬元，10年漲幅約32.5%，紅樹林站生活圈近十年房價上漲約32.5%，雖低於淡水區整體的48.4%，但整體走勢相對平穩，其地段位於淡水與北投交界，擁有捷運紅線、河岸景觀與純住宅環境等條件，近年買盤以北市外溢的自住族群為主。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 12 小時前 ・ 11
2026房市展望｜新北重劃區盤整「交屋潮拋售壓力炸鍋」建商縮手拼耐力 3大引擎推進精準供給時代
新北房市過去受惠北市外溢效應、重劃區開發與產業移動三股推力，形成全台最具規模的住宅市場發展，展望2026年，跳脫單純聚焦買氣熱度討論聲量，更趨向從供給結構、都更危老與交通建設三方重塑市場的關鍵年。建商端面臨利率環境、成本壓力與報酬率下降挑戰，推案轉精準保守，更講求地段條件，帶動重劃區發展節奏盤整，東瑩機構創辦人黃赺認為，明年區域房市將走向慢熱但紮實的耐力考驗；房仲代表永慶房產集團研展中心總監郭翰則直言在精準供給時代下，小宅主導與地段決勝將成顯學。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 13 小時前 ・ 1
央行限貸令風暴下！核貸成數全面跌破7成 這縣市淪最慘重災區
央行實施信用管制、限貸令已1年有餘，全國核貸成數皆有下滑，各縣市中又以台北市最慘烈，各類型建物平均核貸成數皆失守7成。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，央行對房價下修幅度，仍有所期待，因此不願鬆綁措施，建議自住客自求多福，準備充足本金再進場。(陳韋帆)三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 1
2026房市展望｜買氣急凍剩2成！「桃園預售很多賣到賠錢...」一級戰區建商劍指3大核心潛力區決勝
揮別盤整與觀望交錯的2025年，台灣房市正進入「質變」的關鍵時刻，高房價壓力與政策緊箍仍在，但內需消費、科技投資與公共建設帶來資金活水，持續為市場注入推力。定泰建設總經理林夏森表示，桃園市受惠於AI產業鏈擴張、企業回流與交通建設升溫，都會核心地段房價仍具支撐力；然而面對利率高檔、稅制強化與人口結構變化，市場勢必走向分化。整體來說，2026年桃園房市不再只是漲跌之爭，更是「價值」與「信心」的再定義，持續墊高建築成本與政策壓力，將是衝擊交易價量的最大挑戰。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 13 小時前 ・ 9
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 23
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 76
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 12 小時前 ・ 8
張文大學時代「研究計畫」曝光！還獲國科會補助4萬8
台北捷運、中山站商圈、誠品南西館慘遭殺人魔張文肆虐，3條寶貴人命被奪走，最後他跳樓身亡，不過生前種種仍被持續翻出，近日被證實他大學時的研究計畫，曾獲國科會補助4萬8千元新台幣。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 68
王齊麟、十元大婚！超正伴娘「搶走捧花」得主身分曝光
富邦啦啦隊成員禾羽21日晚間出席王齊麟與「十元」陳詩媛的婚禮，並受邀擔任伴娘，陪伴好友完成人生重要時刻。首次以伴娘身分全程參與婚禮流程，禾羽笑說，從前期準備到當天儀式，實際參與後才發現「結婚真的不簡單，要準備的事情非常多」，也形容這次像是提前實習了一次婚禮過程。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 13
MLB／虧！道奇球星弗里曼出售洛城起家厝 慘賠4千多萬元
洛杉磯道奇隊球星「自由人」弗里曼（Freddie Freeman）和他的妻子喬西（Chelsea Freeman）在近期以645萬美元（約新台幣2億元）的價格，出售了他們在洛杉磯的房子。據了解，...聯合新聞網（運動） ・ 5 小時前 ・ 1
5大法官判《憲訴法》違憲！ 15萬人網路投票表態 結果超震撼
憲法法庭19日作出判決，針對立法院日前通過的《憲法訴訟法》修正案認定違憲失效，事後引發各界熱議。最近網路上針對此議題發起一份網路投票，有超過15萬名網友參與投票，結果有高達96%認為，憲法法庭在僅有5位大法官情形下判決《憲訴法》違憲，批評大法官「自己不守法」。中天新聞網 ・ 51 分鐘前 ・ 9
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 288
蘋果最強敵手出現了？大陸「豆包手機」震撼科技界 遭全境封殺
字節跳動旗下的「豆包智能助手」近日在科技界引起轟動，因其強大的跨應用程式AI代理能力，被譽為AI手機界的規則破壞者。這款手機雖然目前僅作為業內實驗機種，並採用F碼限量購買，但其推出已在市場上掀起巨浪，顯示出中國大陸在新興科技領域的強大潛力。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
張文保全離職後經濟來源與恐攻動機成謎 警公布檢舉電話
27歲男子張文19日犯下死傷嚴重的隨機攻擊案，如今做案動機未明，檢警也持續追查其金流紀錄，除了母親不時的支助外，目前未發現他有其他金援，甚至生前金融帳戶餘額僅剩幾十元。針對張文的恐攻動機與資金成謎，警方公布檢舉專線號碼。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 37
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 69
法人齊站買方點火 台積電領軍台股收復28000點/最強珍奶股被炎上 暴跌7%敲響品牌信任警鐘/大立光重磅回購 1800億銀彈助股價急拉｜Yahoo財經掃描
美股上周五由科技股領軍全面收高，市場消化關稅政策進度與Fed降息預期變化，同時聚焦AI資本支出動向；道瓊工業指數上漲0.38%，那斯達克指數上漲1.31%，標普500指數上漲0.88%，費城半導體指數大漲2.98%、站回50日線。 科技股方面，美光在財測優於預期、AI需求續強帶動下續飆，股價大漲6.99%，再創歷史收盤新高；輝達受惠H200晶片有望獲准出口中國消息激勵，股價強彈3.93%；甲骨文則因TikTok美國業務合資進展利多發酵，股價大幅反彈6.63%。不過Nike財報不如市場預期，且大中華區業績疲弱，股價跳空重挫10.54%，成為盤面少數壓力來源。台積電ADR同步上漲約1.5%，為台股多頭鋪路。 亞股方面，日股大漲1.81%，韓股也走強2.12%；港股與陸股亦同步收高，區域市場氣氛明顯轉暖。 台股今（22）日承接美股漲勢，加權指數終場大漲453.29點，收在28,149.64點，成交金額4,930.45億元；權王台積電(2330)回神，盤中最高達1,470元，終場上漲35元收1,465元，單一檔即貢獻大盤逾兩百點。盤面資金明顯回流電子與AI題材，台達電(2308)強漲、金融股同步走穩；記憶體族群在美光續創高激勵下表現亮眼，力積電(6770)爆量攻上漲停，華邦電(2344)、南亞科(2408)同步走揚；此外，大立光(3008)啟動史上最大規模庫藏股護盤，早盤一度亮燈漲停；低軌衛星與PCB題材股如華通(2313)亦成為資金追逐焦點，推升整體盤勢氣氛轉趨樂觀。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 5 小時前 ・ 2
比馬桶髒2.5萬倍！中國酒店客房最髒的7樣東西曝光 網崩潰：我張口就來
出門旅遊本該是放鬆身心的享受，但推開那扇看似整潔的門，隱藏在潔白床單下的真相卻令人不寒而慄。近期大陸博主揭露了「中國酒店客房最髒的7樣東西」，其中一項常用設備的細菌含量竟比馬桶還高，甚至曾被發現殘留穢物，讓不少旅客驚呼：「原來我們一直住在細菌培養皿裡！」（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 46
不是手搖飲！30歲健身男「1飲品」照三餐喝 醫驚：糖尿病了
有些人會依賴補充B群提神、修補肌肉，對此，外科醫師陳榮堅分享一則案例，30多歲男子身材精壯，從事勞力工作、有健身，不過照三餐喝富含B群的提神飲料，但提神飲料含有大量的糖，沒想到因此患上糖尿病。男子經用藥治療並戒掉提神飲料，3個月後血糖恢復正常。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 6