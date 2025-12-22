比腰斬更慘！新竹豪宅站不穩8字頭？交易量雪崩就剩個位數

記者陳韋帆／新竹報導

今年新竹1～10月頂級豪宅交易量剩5筆，相較去年全年的70筆紀錄，剩不到1成，呈現雪崩式下滑。（圖／記者陳韋帆攝影）

過去被視為房市燙金區的新竹，今年頂級豪宅市場交易量出現劇烈震盪。實價登錄顯示，2025年截至10月，新竹縣市總價4千萬元以上、單價80萬元以上的豪宅交易僅存5筆，相較去年全年的70筆紀錄，呈現雪崩式下滑。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，受限貸令與放款總量管制影響，高資產族布局轉向保守，導致交易量大打折扣。

數據顯示，今年新竹8字頭豪宅僅成屋2筆、預售3筆，量縮幅度超過9成。竹北高鐵特區仍是高端市場核心，其中成屋「合石如馥」以單價88.5萬元暫居年度豪宅單價王；「坤山央央」亦以86.4萬元創下社區新高。預售市場方面，以「緣璞學好」單價87萬元最高，其次為「富源豐岫」的中高樓層，以單價86.3萬元寫下該案新紀錄。

2025年新竹單價破80萬、總價破4千萬豪宅交易。（圖／台灣房屋提供）

高鐵特區房價維持高水位 購屋主力轉向中坪數

台灣房屋新竹高鐵站前直營店店長楊樹寶分析，新竹豪宅買盤正發生結構性變化。過去以竹科企業主為主，偏好大坪數水岸宅；近年則轉向以高階主管為主力，考量總價帶與客層，建商推案多調整為60至80坪的中坪數物件。由於總價帶控制在4千萬元左右最具銷售力，雖然總交易量大幅萎縮，但高鐵特區的稀缺性仍支撐新豪宅單價穩守8字頭大關。

他說，竹科客群雖然購屋實力強勁，但在限貸氛圍下，屋主惜售心態也同步增強。目前市場呈現「量縮價穩」格局，雖然交易次數腰斬再腰斬，但指標性建案的價格仍具有強勁韌性。對於科技新貴而言，房產置產仍是資產配置的重要工具，但在政策緊縮期，多數買方選擇觀望，或改以中坪數、低總價帶的物件作為進場目標。

央行總量管制 高總價住宅買氣急凍

第一建經研究中心副理張菱育指出，豪宅交易量萎縮的主因在於政策面。今年央行執行不動產放款總量管制，要求銀行放款比重不得超過存款總量的30%，導致金融機構對高價住宅的貸款條件更趨嚴苛。對於財力雄厚的高資產族而言，若不願以全額現金購置，其財務槓桿的購置彈性便會受到極大限制。

最後，她表示，儘管交易量跌至個位數，但營建成本與地段稀缺性是不變的支撐因素。像是「坤山央央」與「富源豐岫」在今年仍能創下社區新高單價，顯示頂級建案的保值性依舊獲得市場認可。有需求的買方對於具備未來性、優質地段的物件仍願意買單，預期未來市場將持續處於高檔盤整狀態，直到政策或利率環境出現新變化。

