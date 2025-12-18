比臉大！ 三星「三摺疊機」登台 展開超大10吋 1台要價「近9萬」
韓國知名品牌推出首款在台灣上市的三摺疊手機，展開後螢幕尺寸達10吋，可比擬為隨身攜帶的平板電腦！這款創新產品最薄處僅3.9mm，比三枚1元硬幣疊在一起還要薄，能同時開啟多個應用程式，大幅提升多工效率。專家預估，整體手機市場明年在台灣約有5%的數量成長，而金額部分至少有15%的正成長。備受期待的蘋果摺疊「iPhone Fold」據傳外型設計如同書本式折疊，尺寸接近「iPad mini」，預計明年秋季上市。
韓國知名品牌推出首款在台灣上市的三摺疊手機，展開後螢幕尺寸達 10 吋，相當於三台 6.5 吋手機螢幕的大小，可比擬為隨身攜帶的平板電腦。這款創新產品最薄處僅 3.9mm，比三枚 1 元硬幣疊在一起還要薄，配備 5600mAH 大容量電池，能同時開啟多個應用程式，但售價高達近 9 萬元新台幣。專家表示，摺疊手機市場正蓬勃發展，未來重量將成為廠商競爭的重點，但價格短期內難以下降。
這款三摺疊手機採用兩邊向內收折的設計，並具有警示功能，當使用者摺錯方向時會立即透過燈光和聲音提醒。它是首款獨立運作三星 DeX 的手機，支援四個工作區，一次最多可開啟 5 個應用程式。三個螢幕讓使用者能同時觀看 YouTube、使用 AI 聊天或查詢地圖，大幅提升多工效率。
韓牌台灣行動通訊事業部總經理陳盟預估，整體手機市場明年在台灣約有 5% 的數量成長，而金額部分至少有 15% 的正成長。隨著摺疊手機市場日益熱門，各大廠商紛紛推出新產品。Google 在今年 10 月推出的 Pixel 10 Pro Fold 採用無齒輪設計的高強度轉軸，並具備 IP68 防塵防水功能，是市面上摺疊手機中規格最高的產品之一。vivo X Fold5 則配備三顆 5000 萬畫素的後置鏡頭，內外螢幕峰值亮度超越其他競爭對手。
備受期待的蘋果摺疊 iPhone Fold 據傳外型設計如同書本式折疊，尺寸接近 iPad mini，預計明年秋季上市。3C 達人壹哥表示，摺疊機價格目前維持在 8 至 9 萬元之間，因為晶片與記憶體部分價格都非常高，短期內難以降價。他進一步指出，摺疊手機仍處於發展階段，雖然薄度已有所改善，但重量將成為未來廠商比拚的重點。
根據市調機構統計，2025 年摺疊手機市場將成長 14%，2026 年可望達到 30%，2027 年更預計挑戰 1 億支出貨量，顯示摺疊手機市場競爭將更加激烈。隨著技術不斷進步，這種創新產品正逐漸受到消費者的關注與喜愛。
更多 TVBS 報導
韓式炸雞退燒？NENE CHICKEN台中台南4店收攤 網：吃一次就好
六都房市進入「殺價取量」時期 換屋族現買氣回溫跡象
超缺貨！NAND翻倍漲 傳創見通知客戶供貨緊缺至少3個月
AI熱潮席捲全球！長線看好短期恐回檔 投資人憂「這風險」
其他人也在看
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 6 小時前 ・ 57
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 8 小時前 ・ 5
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 8
綠營稱「在野獨裁」！劉寶傑傻眼回這句
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》修正案，總統賴清德也表態支持，還發影片稱國會將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。資深媒體人劉寶傑昨（16）日直言，從1994年開...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 100
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 5
好天氣沒了！這縣市今大雨 明起連2天雨彈襲「中南部也躲不過」
今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明後兩天各地天氣不穩，尤其週六水氣最豐沛，下雨時間較長，連中南部也會下雨。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 5
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 32
中國女羽田機場暴走！瘋嗆台灣客、辱罵日語
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免前往日本旅遊，但仍有中國民眾赴日，且日前在東京羽田機場又爆出爭議事件，幾位中國遊客不知何故與台灣遊客發生衝突，一位中國女在過程中大喊「台灣是中國的」、...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 137
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 1 天前 ・ 106
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 8 小時前 ・ 97
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 39
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 4
止咳化痰粉「小鳥粉」要泡水嗎？藥師解答了
[NOWnews今日新聞]秋冬流感季，不少人感染流行性感冒，或是因溫差變化大開始有咳嗽症狀，而自行前往藥局買化痰粉，其中知名的「小鳥粉」Acetylcysteine化痰粉，有一派人認為是直接入口，另一...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 1
范世錡傳喊「剖他」捲于朦朧之死 親密擁抱蘇有朋合照被挖！兩人真實關係曝光
台灣偶像男團始祖「小虎隊」三位成員吳奇隆、蘇有朋、陳志朋近年都在中國發展，蘇有朋還為今年中國電影金雞獎擔任主持人，不過網友挖出他與中國男星范世錡過往的擁抱合照，因范世錡捲入于朦朧命案，一張照片瞬間掀起討論。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 10
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 554
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 台劇/韓劇/陸劇全上榜！趙露思、IU意外征服觀眾的追劇魂！
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 61
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 169
午後變天！1圖看降雨時程「這天起全台有雨」 下波冷空氣恐持續到跨年
東北季風今（17）日午後抵達，乾冷將逐漸轉為濕冷！天氣風險分析師吳聖宇表示，迎風面大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地下半天起降雨情況會變明顯，到了週末雨區擴大，全台都有雨。下週後半則可能有較活躍冷空氣南下，氣溫將進一步下降，並持續到年底，提醒民眾留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3