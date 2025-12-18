比臉大！ 三星「三摺疊機」登台 展開超大10吋 1台要價「近9萬」

三星推三摺疊機，1台要價近9萬。（圖／TVBS）

韓國知名品牌推出首款在台灣上市的三摺疊手機，展開後螢幕尺寸達10吋，可比擬為隨身攜帶的平板電腦！這款創新產品最薄處僅3.9mm，比三枚1元硬幣疊在一起還要薄，能同時開啟多個應用程式，大幅提升多工效率。專家預估，整體手機市場明年在台灣約有5%的數量成長，而金額部分至少有15%的正成長。備受期待的蘋果摺疊「iPhone Fold」據傳外型設計如同書本式折疊，尺寸接近「iPad mini」，預計明年秋季上市。

廣告 廣告

三星推三摺疊機，1台要價近9萬。（圖／TVBS）

韓國知名品牌推出首款在台灣上市的三摺疊手機，展開後螢幕尺寸達 10 吋，相當於三台 6.5 吋手機螢幕的大小，可比擬為隨身攜帶的平板電腦。這款創新產品最薄處僅 3.9mm，比三枚 1 元硬幣疊在一起還要薄，配備 5600mAH 大容量電池，能同時開啟多個應用程式，但售價高達近 9 萬元新台幣。專家表示，摺疊手機市場正蓬勃發展，未來重量將成為廠商競爭的重點，但價格短期內難以下降。

這款三摺疊手機採用兩邊向內收折的設計，並具有警示功能，當使用者摺錯方向時會立即透過燈光和聲音提醒。它是首款獨立運作三星 DeX 的手機，支援四個工作區，一次最多可開啟 5 個應用程式。三個螢幕讓使用者能同時觀看 YouTube、使用 AI 聊天或查詢地圖，大幅提升多工效率。

搶摺疊機，iPhone明年秋季賣，Google和vivo也夯。（圖／TVBS）

韓牌台灣行動通訊事業部總經理陳盟預估，整體手機市場明年在台灣約有 5% 的數量成長，而金額部分至少有 15% 的正成長。隨著摺疊手機市場日益熱門，各大廠商紛紛推出新產品。Google 在今年 10 月推出的 Pixel 10 Pro Fold 採用無齒輪設計的高強度轉軸，並具備 IP68 防塵防水功能，是市面上摺疊手機中規格最高的產品之一。vivo X Fold5 則配備三顆 5000 萬畫素的後置鏡頭，內外螢幕峰值亮度超越其他競爭對手。

備受期待的蘋果摺疊 iPhone Fold 據傳外型設計如同書本式折疊，尺寸接近 iPad mini，預計明年秋季上市。3C 達人壹哥表示，摺疊機價格目前維持在 8 至 9 萬元之間，因為晶片與記憶體部分價格都非常高，短期內難以降價。他進一步指出，摺疊手機仍處於發展階段，雖然薄度已有所改善，但重量將成為未來廠商比拚的重點。

摺疊機挑戰，專家認為重量較重，以及螢幕維修價格貴。（圖／TVBS）

根據市調機構統計，2025 年摺疊手機市場將成長 14%，2026 年可望達到 30%，2027 年更預計挑戰 1 億支出貨量，顯示摺疊手機市場競爭將更加激烈。隨著技術不斷進步，這種創新產品正逐漸受到消費者的關注與喜愛。

更多 TVBS 報導

韓式炸雞退燒？NENE CHICKEN台中台南4店收攤 網：吃一次就好

六都房市進入「殺價取量」時期 換屋族現買氣回溫跡象

超缺貨！NAND翻倍漲 傳創見通知客戶供貨緊缺至少3個月

AI熱潮席捲全球！長線看好短期恐回檔 投資人憂「這風險」

