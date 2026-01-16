比航艦還貴！美「川普級」戰列艦首艘造價恐達220億美元 成史上最貴軍艦

美國「川普級」戰列艦概念渲染圖。國會預算辦公室分析，首艦建造成本恐需151億至220億美元，比「福特級」航艦更高。 圖：翻攝自 追著大事跑的人（資料照片）

[Newtalk新聞] 根據美國國會預算辦公室初步分析，海軍擬議中的首艘「川普級」戰列艦造價可能高達220億美元，這將使其成為美國史上最昂貴的軍艦之一，遠超現役「福特級」航艦的130億美元成本。

這項成本估計於15日在維吉尼亞州的海軍水面作戰會議上公布，由國會預算辦公室釋出。分析資料顯示，最終價格取決於尚未決定的船舶噸位、船員規模及武器配置等因素；首艦建造金額最低情境為151億美元，最高則達220億美元。後續艦艇的平均成本可能介於100億至150億美元之間。

美國總統川普於2025年12月在海湖莊園宣布這項計畫，將「川普級」戰列艦定位為其「黃金艦隊」（Golden Fleet）倡議的核心，以重振美國造船業並強化海軍實力。首艘艦艇命名為「不屈號」（USS Defiant），預計排水量約3.5萬噸，船員達650至850人，配備「戰斧」巡弋導彈、高超音速武器、激光系統及可能具核能力的裝備。

這艘導彈戰列艦的規模將是二戰以來美國海軍建造的最大巡洋艦或驅逐艦的兩倍，但僅為「福特級」航艦的三分之一。分析指出，美國造船產業面臨熟練勞工短缺及供應鏈挑戰，可能進一步推升成本。批評者質疑此計畫的必要性，認為在導彈時代，巨型戰艦易成高超音速武器目標，且預算可能排擠其他海軍項目，如第六代艦載戰機F/A-XX。然而，支持者強調其火力優勢，將整合先進深打擊武器，提供海軍壓倒性優勢。

這項估計引發國會辯論，預算辦公室警告，船舶工業基礎薄弱可能導致額外超支。海軍尚未回應最新成本分析，但川普政府表示，此計畫將創造就業並確保美國海上霸權。

