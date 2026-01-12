比花山薰還大隻！百合漫畫女角197cm高，作者表示大腦混亂

日本漫畫家犬山あむ，最近在社群上分享了一項讓自己感到震驚的發現。他筆下的網路漫畫《大崎さんと小森さん》（暫譯，大崎同學與小森同學），是一部描述身高差超過 50 公分的百合互動作品。其中一位女主角「大崎」擁有相當高挑的身材。但在重新審視設定後，作者意識到這名主角的身高，居然比《刃牙》系列的「花山薰」還要高。

比花山薰還要高？（圖源：アニメ「刃牙」シリーズ【公式】）

根據設定，大崎的身高達到了驚人的 197 公分。犬山あむ將這個數字與知名格鬥漫畫《刃牙》系列中的傳奇角色「花山薰」進行對比，表示：「大崎居然比花山薰還要大隻！？！？！？！？」，並分享了一身高比較圖，花山薰的官方身高設定為 191 公分。這代表，來自百合作品的女高中生，在身高上比以怪力爛強悍肉體著稱的「日本最強打架王」還要高出 6 公分，作者表示：「大腦混亂」。

廣告 廣告

這對比也很快就在網路上獲得討論。雖然兩部作品的風格完全不同，但單就身高數據而言，大崎同學確實展現了壓倒性的優勢。許多網友也討論起動漫角色的身高：「順帶一提，承太郎的身高為 195 公分」、「花山薰身材比較寬」、「這比灌籃高手的主角團都還要高」、「花山比想像的要小呢w」、「期待花山薰和大崎的御姊正太同人誌」