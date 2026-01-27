比莉慶74歲生日宣布喜訊周湯豪助陣她嗆聲「怕我比你炸嗎？」

比莉歡慶生日，兒子周湯豪送上生日蛋糕。（環球音樂提供）

「樂壇傳奇」比莉27日歡慶74歲生日，並宣布暌違四年，按耐不住持續滾燙的表演熱情，將霸氣回歸再次登陸樂壇，首發全新滾燙舞曲〈阿福羅火山〉，以NJS(New Jack Swing) 曲風，高唱熱力四射的復古舞曲。

聊起再次發表新作的初衷，比莉率性態度依舊，就是這麼純粹、簡單。有感自己喜歡的潮流、音樂、表演等時代風格，都是華語樂壇極少人在做的，實在不得不親自繼續推廣與分享，比莉因此持續廣邀好歌、好音樂，等待能與自己合拍的作品，引爆這座樂壇活火山，其靈魂深處持續滾燙的律動渴望，再次迸發。

比莉歡慶生日。（環球音樂提供）

而近期如火如荼投入工作的比莉，每天不是在練舞就是在做造型的路上，團隊趁著拍MV空檔幫她慶生，象徵活火山的蛋糕，也寓意這位樂壇傳奇女王永保的活力與熱情，把自己的精彩活出一整個時代，感動所有的粉絲朋友們，已經許久沒拍MV的比莉，還身兼造型師，除了打理自己的服裝，12位舞者的造型她也一手包辦；前晚沒睡的她除了為拍MV做準備，還因為不慎閃到腰，得靠肌肉鬆弛劑和熱敷袋來緩解，但當她一抵達拍攝現場，在鏡頭前立馬展現舞台女王的霸氣魅力，比莉表示，「我喜歡工作，不喜歡閒下來，最近工作遇到很多老朋友，好像回到以前那個年代，好開心！這次的舞曲很熱鬧好玩，期待跟大家一起跳。」

比莉歡慶生日。（環球音樂提供）

傳奇女王回歸，兒子周湯豪自然是百忙中也要抽空執導MV，比莉表示，「周導實在太忙了，我原本不好意思找他拍MV，但他自動把時間空出來了，每個鏡頭他都要重來好幾10次，很嚴格的。」這次在決定要籌備新作品前，周湯豪曾私下問：「怎麼不去遊山玩水，悠閑吃下午茶就好？」比莉一貫地爽朗性格回應：「是怕我比你炸嗎？」母子倆互動逗趣。

