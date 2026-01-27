比莉推舞曲 嗆兒周湯豪「怕我比你炸」

「樂壇傳奇」比莉27日歡慶74歲生日。熱愛音樂的她，按捺不住滾燙的表演熱情，選在生日當天宣布相隔4年推出全新舞曲〈阿福羅火山〉，高唱熱力四射的復古舞曲，邀來兒子周湯豪從百忙中抽空來執導MV，她表示，「周導實在太忙了，我原本不好意思找他拍MV，但他自動把時間空出來了，每個鏡頭他都要重來好幾10次，很嚴格的。」

比莉時隔4年推出新歌，這次決定籌備新作品前，周湯豪曾私下問：「怎麼不去遊山玩水，悠閒喝下午茶就好？」比莉一貫地爽朗性格回應：「是怕我比你炸嗎？」母子倆互動逗趣。

近期如火如荼投入工作的比莉，每天不是在練舞就是在做造型的路上，這次在新歌MV還身兼造型師，除了打理自己的服裝，12位舞者的造型她也一手包辦，她在拍攝前一晚忙到沒時間睡覺，還因為不慎閃到腰，得靠肌肉鬆弛劑和熱敷袋來緩解，但當她抵達拍攝現場，在鏡頭前立馬展現舞台女王的霸氣魅力，「我喜歡工作，不喜歡閒下來，最近工作遇到很多老朋友，好像回到以前那個年代，好開心。」