比莉推舞曲 嗆周湯豪怕我比你炸？

比莉生日當天推出新作品。

記者戴淑芳∕台北報導

睽違4年，比莉在1月27日生日當天推出舞曲〈阿福羅火山〉，以NJS（New Jack Swing）曲風，28日電台首播。

許久沒拍MV的比莉身兼造型師，除了打理自己的服裝，12位舞者的造型也由她一手包辦；整夜沒睡的她除了為拍MV做準備，還因為不慎閃到腰，得靠肌肉鬆弛劑和熱敷袋來緩解。

但她一抵達拍攝現場，在鏡頭前立刻展現舞台女王的霸氣。比莉表示，「我喜歡工作，不喜歡閒下來，最近工作遇到很多老朋友，好像回到以前那個年代，好開心！這次的舞曲很熱鬧好玩，期待跟大家一起跳！」

比莉回歸，兒子周湯豪百忙中也要抽空執導MV。比莉表示，「周導實在太忙了，我原本不好意思找他拍MV；但他自動把時間空出來了，每個鏡頭他都要重來好幾10次，很嚴格的」。這次決定要籌備新作品前，周湯豪曾私下問：「怎麼不去遊山玩水，悠閑吃下午茶就好？」比莉一貫地爽朗性格回應：「哈哈，是怕我比你炸嗎？」