比莉揭開「神級凍齡」秘訣 扛3公斤假髮勁舞30次展現驚人體力

樂壇傳奇比莉睽違4年再出新作，於2026年開春帶來充滿活力的全新單曲〈阿福羅火山〉。（圖／環球音樂提供）

樂壇傳奇比莉睽違4年再出新作，於2026年開春帶來充滿活力的全新單曲〈阿福羅火山〉，MV今（9日）正式上線。本次主視覺最具話題性的，莫過於高達近百公分、重逾3公斤的「巨無霸阿福羅頭」。髮型師耗時2天、堆疊6頂假髮才完工，拍攝時後方甚至需專人支撐。比莉笑稱：「這次就是要比以前更炸。」為此她還貼心準備了輕量版舞動專用假髮，確保表演時萬無一失。

曾為ASOS〈十分鐘的戀愛〉、楊林〈零下幾度C〉等歌曲編排經典舞步的比莉，此次親自邀約街舞名師田一德，聯手打造結合Funk與Disco元素的「火山舞」，力求讓全民不分年齡都能輕鬆跟跳，再次掀起復古舞曲潮流。

重逾3公斤的「巨無霸阿福羅頭」。髮型師耗時2天、堆疊6頂假髮才完工。（圖／環球音樂提供）

〈阿福羅火山〉MV由兒子周湯豪操刀執導，比莉則親自擔任造型師，一手包辦自己與12位舞者的服裝。儘管周湯豪因重感冒帶病上陣，仍秉持高標準要求比莉跳了30多次，最終在12小時內完成拍攝。比莉心疼兒子的敬業，也直呼工作讓她找回當年喇叭褲時代的熱血。

此外，比莉也大方分享「神級凍齡」秘訣：不挑食！舉凡冰淇淋、炸雞翅皆不忌口。她強調：「吃得開心才有源源不絕的力量。」

