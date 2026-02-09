比莉頂3公斤爆炸頭 狂跳火山舞30次

比莉開春就帶來熱鬧有趣的全新單曲。

「樂壇傳奇」比莉開春就帶來熱鬧有趣好玩的全新單曲〈阿福羅火山〉，帶動永不褪流行的復古音樂潮流，讓全民全齡都跟著大跳「火山舞」！

比莉睽違4年推出新作品，〈阿福羅火山〉MV終於在9日全面滾燙上線，她直呼：「好興奮啊！」更親自特邀舞蹈名師、Popping男神田一德共同編排「火山舞」，舞步結合Funk、Disco等經典元素，簡單好記，易學易跳，勢必掀起熱潮！

同時，比莉頂著非常有分量的巨無霸阿福羅頭，總共使用了6頂爆炸頭假髮，層層堆疊，實際重量更超過3公斤，戴上去後方需要有人協助扶著才能順利拍攝，比莉表示，「以前就常以爆炸頭的造型出現，這次〈阿福羅火山〉，當然希望頭髮比以前更炸。」

拍攝〈阿福羅火山〉MV，比莉不只勁歌熱舞，更身兼造型師，除了打理自己的服裝，12位舞者的造型也由她一手包辦。導演周湯豪更要求布景、燈光，所艱東西都要調整到最極致，不過他考慮到比莉的體力，最後在12個小時內收工，還在MV裡藏了驚喜彩蛋！

比莉語帶心疼道：「其實周導壓力很大，先是重感冒，我又一直拜託他，因為由他來拍我比較放心，不過時間真的很趕，他去打完針隔天還要拍MV，但他仍是很嚴格，我舞蹈跳了超過30幾次呢！」