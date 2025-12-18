比葉問強！中鋼對抗中國產能過剩是「1打50」盼政府多關愛

中鋼技術副總劉宏義。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼(2002)集團是國內鋼鐵製造龍頭，因一貫化高爐製程關係，佔國內碳排近1成，中鋼已規劃短中長期減碳策略，但初步估計到2030年在低碳料源、設備等部分更新，就要投資將近200億元。面對中國鋼鐵產能過剩，他形容，中鋼比葉問還厲害，是一打五十、還沒被打死，盼政府在低碳設備投資、綠色鋼材使用上多給予協助。

中鋼技術副總劉宏義今出席能源論壇時表示，中鋼與中龍一年產量約1500萬噸，因高爐與轉爐製程，仰賴鐵礦砂、焦炭等，中鋼是國內第三大碳排業者、中龍則是第六大，集團碳排合計是全台一成。

中鋼已規劃先減碳、低碳到零碳路徑，在生產低碳鋼品部分，中鋼在轉爐製程當中大量添加廢鋼，可以生產RC再生鋼料，添加的廢鋼比例達12-30%，中龍因有電爐更可生產RC60到RC90再生鋼料，減碳幅度有48到75%。他舉例，RC90線材銷售到歐洲，可大幅度減少碳足跡。

劉宏義提到，中鋼在低碳轉型部分，內部碳定價是以一噸300元估算，可推算減碳成本與效益，而到2030年要減碳25%、600萬噸，減碳效益有18億元。

為了達到2030年目標，中鋼也要適當規劃，1號高爐到3號高爐的鼓風嘴等設備要改成可噴富氫氣體，設備進行相關修改、更新等都需要投資；另外在鋼化聯產、氫能冶金、與低碳料源等都需要投資，中鋼估計至2030年投資額度將近200億元。

劉宏義也在論壇上多次提到盼政府關愛傳統產業，台灣ITC產業是資優生、從業人口約6.6%，但鋼鐵金屬製造業上中下游就有115萬人口、超過一成；他形容，葉問是一個打十個，但中鋼面對中國產能過剩，集團和中國產能相比，中鋼只有50分之1，「是1打50，打了好幾年，還沒被打死」。

他建議，可以仿照歐日本、歐洲有綠色基金，可支持難以減碳的企業，除在新技術面予以補助外，必要硬體也納入補助；他舉例，日本製鐵蓋新電爐就要200到300億元，但相關的綠色基金就補助鋼廠投資設備近三分之一。

另外，綠色鋼品價格較高，他提到，日本、韓國都已有優先在公共工程採用低碳鋼材，期盼政府也能從公共工程、建設切入，有助鋼廠在低碳相關的投資。

