比蔣萬安、盧秀燕強？學者：韓國瑜是國民黨2026最大母雞

2026九合一大選，文化大學廣告系教授鈕則勳分析，立法院長韓國瑜會是國民黨最大母雞，韓在造勢能力、議題操作及語言使用的層面，比台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕還強。

鈕則勳25日發文表示，以韓國瑜、盧秀燕、蔣萬安「藍營三大咖」來說，目前仍然以韓為明年選舉的最大母雞，畢竟其造勢能力、議題操作及語言使用仍比盧及蔣強些。

鈕則勳說，韓國瑜針對沈伯洋議題，除了陳述「台灣安全四隻腳」，更對總統賴清德喊出「自己生病，讓別人吃藥」，形塑和賴捉對廝殺的態勢，藉此拉高能量。

鈕則勳認為，韓國瑜擔任立法院長之後，言行舉止較以往謹慎，但時不時的創意操作仍能維持人設特點，畢竟韓曾重重跌倒過，所以這次擔任立法院長重出江湖，勢必格外珍惜，韓也在傳統路徑做微調並彌補弱勢點，累積徐圖後進的本錢。

鈕則勳提到，盧秀燕歷經非洲豬瘟與打鼓迷因衝擊，元氣大傷，現今只能休養生息，特別是在鄭麗文擔任黨主席之後，盧進取2028的風險儼然成形，盧絕地反攻的機會點勢必在明年選舉，其領軍的中台灣縣市若能大勝才能復活。盧想在2028代表藍軍出戰，無疑得逆勢仰攻，找出具戰略高度的方程式。

至於蔣萬安，鈕則勳直言，蔣從去年底就一直累積能量，跳脫溫良恭儉讓的框架，並呼應藍軍支持者期待「梟雄現世」的迫切感，儼然成為藍軍先鋒，在反罷免活動一枝獨秀，更使盧秀燕與韓國瑜順勢加碼攻擊力道，成為黃金三角。雖然蔣目前不會參選2028，但連任後的蔣將成為韓或盧競逐大位的關鍵大咖！

