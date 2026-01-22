比薩控快衝！必勝客龍蝦、軟殼蟹端上桌、臺虎NSFW窯烤比薩一次看！

（圖／必勝客提供、加七攝）

迎接農曆新年，當「年菜」不再只是桌上的一道道熱炒，而是一份能讓全家人坐下來好好吃飯、好好聊天的選擇，必勝客再次把比薩推上春節餐桌的主角位置。今年新春，必勝客以奢華海味為核心，重新定義什麼叫做「年菜天花板」，不只讓圍爐變得更輕鬆，也讓過年的儀式感直接拉滿。

延續往年春節海鮮比薩的高人氣，今年必勝客端出升級款「金皇軟殼蟹鮑魚比薩」，堪稱海味控必吃之作。這款歷年穩坐熱銷榜的年菜比薩，今年首度豪邁加入口感Q彈、鮮味十足的鮑魚，搭配厚實鮮甜的干貝與酥炸軟殼蟹，海鮮陣容一次到齊。軟殼蟹以先炸後烤的方式處理，外殼酥脆、蟹肉細緻，最後再淋上慢火熬製的濃郁蟹黃醬，鹹香與海味層層堆疊，每一口都吃得到過年才該有的豪氣。「金皇軟殼蟹鮑魚比薩」大比薩原價968元，透過PK APP外帶單點嚐鮮價只要499元。

如果說鮑魚與軟殼蟹已經夠誇張，那去年一推出就秒殺完售的「金奢波士頓龍蝦海鮮比薩」則是直接把比薩的天花板再往上抬。這款全台首創將「整隻龍蝦」直接放上比薩的話題之作，今年限時、限量霸氣回歸，全台僅一千份，考驗的不只是味蕾，還有饕客的手速。嚴選波士頓龍蝦，肉質彈牙多汁，搭配焗烤起司後香氣四溢，再加上大蝦、干貝與蛤蠣等海鮮配料，層層堆疊的海味讓這張比薩穩坐團圓飯餐桌C位。優惠價1,888元（原價2,099元），去年沒搶到的，今年真的不能再錯過。

除了豪華海鮮陣容，必勝客今年也把台灣年菜中極具象徵意義的「烏魚子」玩出全新高度。全新推出的「金饌烏魚子火山熔岩餅皮」，將被稱為「海中黑金」的烏魚子融入起司熔岩中，搭配五重起司配方，讓鹹香醇厚的烏魚子香氣隨著熱騰騰起司噴發而出。莫札瑞拉、帕瑪森、切達起司打底，再加入康門貝爾起司的奶油感與帕達諾起司的淡淡果香，層次細膩又不膩口，不只是一種味覺享受，更象徵新年財源滾滾來。春節期間，只要選擇「金皇軟殼蟹鮑魚比薩」就能加購升級烏魚子火山熔岩餅皮，即日起至2月9日早鳥優惠價219元；多人聚會則可直接選擇「新春烏金噴發火山餐」，一次把豪華海味與澎湃份量全部端上桌。

在必勝客用比薩解決圍爐與團聚的同時，城市另一端，則有一個適合上班族短暫喘口氣的地方。由臺虎精釀打造、卻「不賣酒」的隱藏版咖啡店「NSFW（Not Safe For Work）」，悄悄成為信義區上班族的秘密基地。店址位於微風信義國泰置地廣場一樓，以「老虎不上班」為主題，讓人一走進來就瞬間切換成下班模式。

NSFW的空間氛圍輕鬆又帶點幽默感，牆面上可見插畫家WHOSMiNG筆下的老虎，或慵懶、或偷閒，彷彿替每個忙碌的上班族說出心聲。店內同樣主打比薩，包含白醬吻仔魚、瑪格麗特、蒜味蕈菇、櫛瓜鯷魚等口味，搭配復古拿坡里窯烤爐，以純火山岩高溫快速烘烤，鎖住食材原味。咖啡豆則選用台南「St.1 Cafe’ 一街咖啡」特製的配方豆，喝起來帶有濃郁可可、黑巧克力的味道，接著是烤堅果、焦糖和些許黑糖甜感，尾韻則是厚實微煙燻的味道，這裡絕對是上班日偷得浮生半日閒的好地方。

