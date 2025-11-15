比藥物還有效！研究揭「1蔬菜汁」讓人生髮：2週就見效

記者施春美／台北報導

一項研究發現，廚房常見的洋蔥，竟是治療落髮的天然良藥。(示意圖／pixabay)

許多人苦於落髮困擾，皮膚科醫師柯傅桓表示，落髮不只是外觀問題，許多患者因髮量少或禿頭而自卑、憂鬱，目前雖有藥物，仍副作用讓人卻步，一項研究發現，廚房常見的洋蔥，竟是治療落髮的天然良藥，男性效果尤佳，僅2週就看到初步效果。

柯傅桓在其網站表示，傳統的落髮治療方法主要依賴米諾地爾和非那雄胺等藥物，雖然這些治療在臨床上確實有效，但許多患者對於可能的副作用感到憂慮，例如非那雄胺可能影響性功能、米諾地爾可能引起頭皮刺激或全身性低血壓。因此，許多患者開始尋求天然、副作用較少的替代治療方案。

他表示，洋蔥汁是一種古老的天然療法，但近年來，科學界開始系統性地研究洋蔥汁在治療落髮的效果。一項發表在《皮膚病學期刊》的研究採隨機對照試驗設計，納入38名圓禿的患者，平均22.7歲。實驗組23名患者每天2次在受影響的頭皮區域塗抹新鮮洋蔥汁，對照組15名患者則使用普通自來水作為安慰劑對照。

實驗組將新鮮製作的洋蔥汁塗抹在落髮區域，使用後不立即清洗，讓活性成分有時間被頭皮吸收。整個治療週期持續2個月。結果發現，洋蔥汁的療效顯著，且在2週後，洋蔥汁組就開始觀察到頭髮再生的初步跡象，比許多傳統治療方法的起效時間都要快。更重要的是，隨著治療的延長，效果進一步增強。

科學證據顯示：87%治療成功率

他表示，在治療第4週時，洋蔥汁組23名患者中有17名出現了明顯的毛髮生長，成功率達到73.9%。這個數據已經相當令人鼓舞，因為許多傳統治療方法需要更長時間才能看到類似效果。

到了第6週，成功率進一步提升至87%，即20名患者中有17名觀察到頭髮再生長。此成功率在落髮治療領域是相當可觀的數字，尤其這是一種天然、無副作用的療法。值得注意的是，男性成功率達到93.7%，女性為71.4%。

他表示，洋蔥汁促進生髮的4大科學機制，包括硫成分促進膠原蛋白生成、抗氧化保護毛囊健康、抗菌特性維護頭皮環境、豐富營養直接滋養毛囊。

但柯傅桓提醒，天然不意味絕對安全，洋蔥汁仍可能在某些敏感個體中引起過敏反應，包括皮膚炎、紅腫、癢等症狀。因此，可在治療前進行皮膚敏感性測試。此外，洋蔥汁的刺激氣味可能影響患者的生活品質和治療依從性。

