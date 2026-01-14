比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續

進攻庫皮揚斯克的俄軍摩托車隊遭烏軍無人機集體殲滅。 圖 : 翻攝自環球戰略解讀

[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。

曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。

《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」

呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」

報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。

英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年前全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯戰場的傷亡人數可能已超過120萬，上個月平均每天有1100名士兵傷亡。

據該部稱，俄羅斯2025年8月至12月的日均傷亡率穩步上升，但仍低於2024年同期水準。報告稱，近期傷亡人數上升是由於莫斯科取得了一些小規模的領土進展，預計隨著「步兵在多條戰線上持續發起進攻」，俄軍的重大損失將持續到2026年。

一年多來，俄軍一直致力於奪取烏克蘭東部頓內茨克州飽受戰火蹂躪的波克羅夫斯克市。該市是這場戰爭中最激烈的戰鬥地點之一。

烏克蘭官員表示，攻擊型無人機是戰場上人員和裝備的最大殺手，據信約90%的被擊中目標都是由無人機摧毀的。軍事單位經常在社群媒體上發布其戰鬥擊殺的影片。

報導指出，傷亡評估凸顯了俄羅斯遭受的巨大損失。與烏克蘭相比，俄羅斯擁有更龐大的人口基數，可以從中抽調新兵補充兵力。然而，莫斯科在戰爭期間一直試圖避免大規模強制動員，衝突分析家認為，俄羅斯近期不太可能這樣做。

美國智庫戰爭研究所的俄羅斯研究專家斯捷潘年科（Kateryna Stepanenko）告訴《商業內幕》，莫斯科越來越依賴秘密和非正式的徵兵網絡來避免全面動員，因為全面動員可能會付出巨大的政治代價。

斯捷潘年科表示，俄羅斯為向烏克蘭戰爭招募新兵而採取的軍事手段包括：向一些非正式徵兵人員提供經濟利益、從海外招募作戰人員以及鑽現役和非現役預備役人員使用方面的法律空子等等。

斯捷潘年科說：「以前，克里姆林宮只是指派你們的軍事徵兵中心、一些準軍事組織和地方當局負責徵兵。」現在，莫斯科不得不思考：「我們還能從哪裡榨取新兵？」

美國和烏克蘭去年的評估顯示，俄羅斯平均每月向戰爭中招募3萬至3.6萬名新兵，這數字與其傷亡率相近。俄羅斯總統普丁表示，實際志願參軍人數遠不止這些。

斯捷潘年科說：「對俄羅斯軍隊來說，人員補充和傷亡彌補無疑是一項挑戰。」他還補充說，如果俄羅斯最終不改變其人員和徵兵制度，將會「碰壁」。

另一方面，烏克蘭據信已有約40萬名士兵傷亡。由於烏克蘭一直面臨兵力短缺的困境，這些損失對烏克蘭來說無疑是個沉重的打擊。

戰場上無人機的激增使得傷者撤離變得越來越困難，因為沿著前線不斷擴大的殺傷區加劇了傷亡人數的慘重。

烏克蘭和西方國家的士兵和軍官都表示，在這場戰爭中，「黃金一小時」（即士兵遭受重傷後的前60分鐘，此時醫療救治決定其生死）早已不復存在。

