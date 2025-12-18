比被Google追趕還可怕！黃仁勳傳記作者揭輝達最大死穴：除了他沒人能接手

輝達在AI晶片技術處於領先地位，不過Google日前宣布，第7代自研TPU（張量處理單元）晶片Ironwood將於未來數周內推出，亞馬遜AWS等北美雲端服務供應商（CSP）也持續衝刺自研AI晶片，兩大對手來勢洶洶，步步進逼輝達龍頭地位。對此，輝達執行長黃仁勳傳記《思考機器》（The Thinking Machine）作者維特（Stephen Witt）日前在受訪時直言，對輝達而言「目前最大的風險就是Google」，除此之外，輝達還面臨另一個問題，缺乏明確的接棒計畫。

AI的浪潮瞬息萬變，輝達為保住AI晶片龍頭地位，投入大量成本，不過近來Google、亞馬遜等科技巨頭的動作頻頻，誰都不想在AI戰場上落後。對此，Stephen Witt指出，Google的Gemini模型是輝達系統之外，在基準測試中表現最好的AI模型。

Stephen Witt坦言，這對輝達來說是巨大的風險，如果Google最後在這場AI競賽上獲勝，輝達將陷入困境，此外輝達還得面對來自博通、超微等對手的競爭，不難想像輝達股價重挫的局面。

Stephen Witt提到，為了緩解像Google等對手在晶片戰爭中取勝的核心風險，黃仁勳已放眼生成式AI領域，黃仁勳將大量精力投注於下一代運算浪潮，也就是機器人。如果黃仁勳能主導機器人浪潮，將意謂輝達的市值將達數兆美元。

不過，Stephen Witt也指出，輝達除了外部對手的競爭，內部也面臨1項重大問題，就是缺乏明確的接棒計畫，目前輝達只有黃仁勳一個掌舵者，沒有副手也沒有明確的接班人，這家市值4兆美元、佔標普500總市值逾8%的公司，在許多方面都依賴黃仁勳的願景來發展。

Stephen Witt認為，黃仁勳是「世界級的工程師」，本身就能設計這些AI微晶片，不過下任接班者也該具備應有的技術，雖然黃仁勳的2個孩子都在輝達工作，不過可惜兩者都沒有技術背景，不太可能成為有力的接班人選。

